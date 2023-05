Háború

Orosz ellenzékiek tünetei miatt nyomoz a berlini rendőrség

Nyomozást indított a berlini rendőrség emigráns orosz ellenzékieknél jelentkezett mérgezéses tünetek miatt - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.



A tartományi bűnügyi hivatal államvédelmi osztálya két emigráns ügyét vizsgálja, akik részt vettek Mihail Hordorkovszkij rendszerkritikus orosz üzletember egy április végén Berlinben tartott konferenciáján - írta a Welt am Sonntag, hozzátéve, hogy a német főváros rendőrségének sajtóosztálya megerősítette értesülésüket.



Mint írták, az esetről a napokban beszámolt az agents.media címen működő orosz nyelvű portál, amelynek beszámolója szerint az egyik érintettnél már az április 29-én kezdődött kétnapos konferencia előtt kiütközhettek mérgezésre utaló tüntetek. Az illető Berlinbe érkezve felkereste a Charité egyetemi klinikát, ahol Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust is ápolták 2020-ban, miután hazájában mérgezéses merénylet áldozata lett.



A másik érintett, az Egyesült Államokban élő Natalia Arno az agents.media cikkének megjelenése után a Facebook közösségi portálon arról számolt be, hogy akut fájdalom mellett "furcsa tüneteket" tapasztalt, amelyek bő két hét alatt sem múltak el teljesen. A Szabad Oroszország Alapítvány (Free Russia Foundation) nevű amerikai civilszervezet elnöke szerint felmerül a gyanú, hogy megmérgezték valamilyen idegméreggel. A Welt am Sonntag érdeklődésére jelezte, hogy az ügyet vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).



A lap felidézte, hogy az utóbbi években több mérgezéses merénylet is történt rendszerkritikus oroszok ellen bel- és külföldön.