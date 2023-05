Ukrajnai háború

Az Egyesült Államok újabb katonai segítséget jelentett be a Biden-Zelenszkij találkozóval egy időben

Az Egyesült Államok újabb 375 millió dollár (mintegy 130 milliárd forint) értékű katonai segítséget küld Ukrajna számára lőszerek és egyéb felszerelés formájában - közölte a Fehér Ház vasárnap.



Az újabb szállítás bejelentése egybeesett Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójával, amelyet Japánban a G7-csoport csúcstalálkozójának keretében tartottak. Ezen az amerikai elnök megerősítette az amerikai kormány elkötelezettségét Ukrajna további támogatása iránt, és kifejezte készségét a katonai támogatás folytatására is, hogy kielégítsék Ukrajna azonnali harctéri szükségleteit.



Az amerikai-ukrán államfői megbeszélésen szóba került ukrán pilóták kiképzése F-16-os, negyedik generációs harci repülőgépek kezelésére, amelybe az Egyesült Államok is beleegyezett. Ugyanakkor azt az ukrán kérést, hogy repülőgépek formájában is küldjenek segítséget, Washington egyelőre nem teljesíti.



Az ukrán légvédelem megerősítését ugyanakkor mindketten fontosnak mondták, és Joe Biden megismételte, hogy az Egyesült Államok - több más G7 országgal közösen - segítséget nyújt a háborúban lerombolt ukrán energiainfrastruktúra újjáépítéséhez, valamint ahhoz is, hogy Ukrajna képes legyen teljesíteni az euroatlanti integráció feltételéül szabott reformokat.