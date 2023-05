Illegális bevándorlás

Csökkent az illegálisan érkezők száma az amerikai déli határon

Naponta átlagosan négyezer illegális határátlépést regisztrálnak az Egyesült Államok déli határán a jogszabályváltozás óta eltelt egy hétben, ami jelentős csökkenés - közölte az amerikai belbiztonsági minisztérium helyettes államtitkára pénteken.



Blas Nunez-Neto újságíróknak telefonon nyilatkozva elmondta, hogy a gyors kitoloncolást lehetővé tevő 42-es rendelkezés (Title 42) hatályának megszűnése óta eltelt egy hétben a hivatalos adatok szerint 70 százalékkal kevesebb illegális határátlépőt tartóztattak fel.



A tisztségviselő arról is beszámolt, hogy az elmúlt egy hétben 11 ezer embert toloncoltak ki, és szállítottak több mint 30 országba. Köztük volt több mint ezer kubai, venezuelai, nicaraguai és haiti állampolgár, akit egy másik rendelkezés miatt Mexikó vett át.



Pénteken Texas állam kormányzója a mexikói határnál fekvő Brownsville városában közvetlenül a határon épült kerítés mellett tartott sajtótájékoztatót, amelyen az állami hatóságok hatékonyságát méltatta az elmúlt hétben az illegális határátlépések megakadályozásában.



Greg Abbott arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok szövetségi államainak kormányzóihoz fordult segítségért a határ védelmében. Elmondta, hogy Florida és Idaho jelezte, rendfenntartókat küld a Mexikóval mintegy 2000 kilométernyi közös határral rendelkező Texasba.



Texas kormányzója bejelentette, azt tervezik, hogy bűncselekménynek nyilvánítják a tiltott határátlépést annak érdekében, hogy jogalapot teremtsenek az illegálisan érkezők letartóztatására. Emellett bűncselekménynek minősülne a migránsok számára búvóhelyet biztosítani, és minimum 10 év börtönnel büntetnék az embercsempészetet - mondta Greg Abbott, aki azt is hozzátette, hogy folytatják a határon az akadályok kialakítását, amelyek hatékonynak bizonyultak.



Május 11-én éjfélkor hatályát veszítette a koronavírus-járvány miatt 2020 márciusában hozott 42-es rendelkezés, amely azonnali kitoloncolást tett lehetővé az illegálisan érkezők egy részének esetében. Május 12-e óta a korábbi törvény van ismét hatályban, amelynek értelmében mindenki beadhat menedékkérelmet az Egyesült Államokban, ezt azonban a szövetségi kormány feltételekhez kötötte, és azokat jogosulatlanná nyilvánította a menekültstátuszra, akik illegálisan lépik át a határt, illetve előzőleg nem regisztráltak az erre szolgáló alkalmazáson keresztül vagy az Egyesült Államok valamely külképviseletén.