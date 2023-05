Gyilkosság

Szlovák újságíró-gyilkosság - Ismét felmentették a gyilkosság megrendelésével vádolt nagyvállalkozót

Ismét felmentette a bazini székhelyű szlovák különleges bíróság Marián Kocner nagyvállalkozót az alól a vád alól, hogy 2018-ban megrendelte Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró meggyilkolását, a megrendelésben közvetítéssel vádolt Alena Zsuzsovát viszont a bíróság az első eljárástól eltérően 25 év szabadságvesztésre ítélte. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint a pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős.



A szlovák nagyvállalkozó és Zsuzsová ügyében már 2020 szeptemberében született egy mindkettőjüket felmentő ítélet, ám ezt az ügyész fellebbezése alapján a legfelsőbb bíróság 2021 júniusában érvénytelenítette, és az ügyet újratárgyalásra visszautalta a bazini különleges bíróságra.



A most megszületett újabb ítéletben a bíróság Marian Kocner esetében megerősítette korábbi döntését, és a nagyvállalkozót elégséges bizonyíték hiányában felmentette az újságíró-gyilkosság megrendelésének vádja alól, illetve egy másik ügyben is, amelyben ügyészek meggyilkolására való felbujtás volt a vád ellene. "Nem került bizonyításra, hogy a vádlott, Marián K. elkövette volna a bűntettet" - mondta az ítélet kapcsán a bazini különleges bíróság szenátusának elnöke, Ruzena Sabová.



Marián Kocnert 2021-ben egy másik perben - egy váltóhamisítási ügyben - már 19 év szabadságvesztésre ítélte a legfelsőbb bíróság.



A korábban ugyancsak felmentett Alena Zsuzsovát, akit az újságíró-gyilkosság, illetve az ügyészek meggyilkolására való előkészület ügyében is közvetítéssel, valamint engedély nélküli fegyvertartással is vádoltak, most halmazati büntetésként - nem jogerősen - 25 év fegyházra ítélték.



Kuciak meggyilkolásának ügyében eddig három jogerős ítélet született. Elsőként a vád koronatanúját, Andruskó Zoltánt ítélték el egy különálló perben, vádalku keretében 15 év letöltendő szabadságvesztésre, amiért kifizette a gyilkosságért járó összeget a bűncselekményt végrehajtó és ezt beismerő Miroslav Marceknak, akit pedig 25 év szabadságvesztésre ítéltek. Ugyancsak már korábban 25 év szabadságvesztést róttak ki Tomás Szabóra, aki az ellene felhozott vádak szerint egy másik gyilkosságban bizonyult bűnösnek, illetve abban is, hogy segédkezett az újságíró-gyilkosság elkövetésében.



Ján Kuciakot és barátnőjét, Martina Kusnírovát 2018 február végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban fekvő Nagymácsédon lévő családi házukban. Az újságíró-gyilkosság közfelháborodást keltett az országban, és sosem látott méretű tüntetéssorozat követte, amely belpolitikai válsághoz vezetett: a kormány több tagja távozott, és lemondott Robert Fico kormányfő is.