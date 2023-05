Háború

Államfői iroda: nem volt robbanótöltet a lengyelországi Bydgoszcznál megtalált rakétában

A nyugat-lengyelországi Bydgoszcznál április végén megtalált rakétában nem volt robbanótöltet, betonfeje volt, ami orosz technológiára utal - jelentette be pénteken Pawel Szrot államtitkár, a lengyel államfői hivatal külügyi irodájának főnöke.



Szrot az RMF FM lengyel kereskedelmi rádiónak nyilatkozott a katonai eszközről, amely decemberben csapódott be a Bydgoszczhoz közeli erdőben, de csak áprilisban találták meg.



Elmondta: a roncsok között megtalálták a rakétafejet is, amelyet még vizsgálnak. "Különleges rakétafejről van szó, mert betonból készítették, az orosz technológiai gondolkodásnak megfelelően" - fogalmazott Szrot. Úgy ítélte meg: a rakétát az ukrán légvédelem megtévesztése céljából lőtték ki.



Az államtitkár elmondta: a rakétában nem volt robbanótöltet. Nem repülhet viszont üresen, mert túl könnyű lenne, ezért szerelték rá a betonfejet - fűzte hozzá.



Az ügyben a lengyel állami ügyészség folytat vizsgálatot.