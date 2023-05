Koronavírus-járvány

WHO: több mint 336 millió életévet vett el a járvány az emberiségtől

A koronavírus-járvány összesen mintegy 336 millió évvel rövidítette meg az emberi életeket a világon az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken kiadott statisztikai évkönyve szerint.



A statisztikai módszerekkel végzett számítás szerint a koronavírus csupán 2020-ban és 2021-ben regisztrált 14,9 millió halálos áldozata átlagosan még további 22 évet élehetett volna. Ez összesen 336,8 millió évnek felelne meg.



A WHO megállapítja azt is, hogy a világjárvány akadályozta a más fertőző betegségek elleni globális küzdelmet, mivel kapacitásokat foglalt le az oltási folyamat és az egészségügyi szolgáltatás rendszerében.



A Covid-19 kezelésére összpontosító nemzetközi kampány következtében a kanyaró, a tetanusz és más betegségek elleni védőoltások száma csökkent, míg a malária és a tuberkulózis esetében a szám növekedést mutatott - derül ki a WHO-nak a világjárvány súlyos hatásait elemző statisztikai összesítéséből.