Sokkolóval terítettek le az ausztrál rendőrök egy 95 éves demens asszonyt

Óriási felháborodást váltott ki Ausztráliában, hogy rendőrök sokkolóval tettek ártalmatlanná egy 95 éves demens asszonyt, aki idősotthonban él, és a történtek után válságos állapotban került kórházba.



A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint szerdán kaptak riasztást a Sydneytől mintegy 300 kilométerre lévő Yallambee idősotthonból, Cooma városában. Amikor a rendőrök kiérkeztek, a 95 éves, demenciában szenvedő nő a szobája előtt állt a folyosón, kezében késsel. Mint kiderült, órákon át bolyongott az épületben, a kést pedig a konyhában vette magához. A két intézkedő rendőr perceken keresztül próbált a lelkére beszélni, de a nő a késsel a kezében megindult feléjük.



"Amikor rálőttek a sokkolópisztollyal, a rendőrök felé közeledett, bár igaz, hogy lassú tempóban. Járókerettel közlekedik, de kés volt nála" - mondta Peter Cotter, Új-Dél-Wales állam rendőrfőkapitány-helyettese pénteken.



A sokkolótól a 95 éves asszony a földre zuhant, majd válságos állapotban kórházba került, és el-elveszíti eszméletét.



"Sokkolópisztolyt használni, amikor csak egy kedves szóra lett volna szükség... Ez az asszony összezavarodott, ami gyakran megesik a demenciában szenvedőkkel. Pár kedves szóra és segítségre lett volna szüksége, nem arra, hogy lesújtson rá a törvény ereje" - mondta a Reuters hírügynökségnek Andrew Thaler jogász.



Az ügybe a gyilkossági ügyosztály is bekapcsolódott, a sokkolópisztolyt használó rendőrt pedig vizsgálat alá vonták, és egyelőre nem teljesíthet szolgálatot.



Az incidenst rögzítették a rendőrök testkamerái, de a nyomozás érdekében a rendőrség nem hozza nyilvánosságra a felvételeket - tudatta Cotter. A rendőrségi vezető világossá tette, hogy ha kiderül, hogy az intézkedő rendőrök nem pusztán szakmai hibát vétettek, hanem bűncselekménynek minősül, ami történt, akkor a hatóság "elég érett és transzparens szervezet" ahhoz, hogy megtegye, amit meg kell tennie.

Would you Tase your own great grandmother if she was having an episode while holding a knife? If so, you're a fucking coward. #australia #GunControlNow #DisabilityTwitter #MedTwitter #taser #axon https://t.co/G9cO1Wp6a2 via @nypost