Autó száguldott át a Vatikán kapuján

Autó száguldott át csütörtök este a Vatikán keleti Szent Anna-kapuján, áttörve a svájci gárda és a vatikáni csendőrség két ellenőrző pontján - közölte a Szentszék.



A tájékoztatás szerint az autó először megközelítette a kaput, de a svájci gárda megtagadta a behajtást. A sofőr ezután tett egy fordulót. majd nekihajtott a bejáratnak.



A vatikáni biztonságiak a jármű feltartóztatása végett megpróbálták kilőni annak első kerekét. Annak ellenére, hogy a pisztolyból leadott lövés a bal első sárvédőt érte, az autó továbbhajtott egészen a Cortile di San Damasóig, vagyis az Apostoli Palota hátsó udvaráig.



A sofőr ott felszólítás nélkül kiszállt járművéből és a biztonságiak őrizetbe vették.



A 40 év körüli férfit haladéktalanul orvosi vizsgálatnak vetették alá. A vatikáni egészségügyi igazgatóság "pszichikai rendellenességet" állapított meg nála. A férfi jelenleg a vatikáni csendőrség fogdájában van őrizetben.



Egyelőre nem tudni, hogy Ferenc pápa az incidens közelében tartózkodott-e. A katolikus egyházfőnek a Vatikánváros túloldalán van a szállása, a Szent Márta-házban.

