Állatvédelem

Hollandiában törvényben tiltják meg, hogy gazdáik öljék meg a házi kedvenceket

A holland parlamenti képviselők új szabályozást szavaztak meg, amely megtiltja, hogy a kisállat-tulajdonosok és a tenyésztők saját maguk végezzenek háziállataikkal, még akkor is, ha azok idősek vagy betegek.



Hollandiában már egy hatályban lévő törvény előírja, hogy a kutyákat és a macskákat csak állatorvosi engedéllyel rendelkező személy altathatja el, de még nincs érvényben lévő szabályozás például a hörcsögökre, a tengerimalacokra, a nyulakra és más, hasonlóképpen házikedvencként tartott kisállatokra vonatkozóan.



Az új törvényt az Állatvédők Pártjának (PvdD) parlamenti frakciója dolgozta ki. A párt képviselője, Frank Wassenberg szerint a kisállat-tulajdonosok néha saját maguk ölik meg idős és beteg háziállataikat, mert nem akarják vagy nem tudják az állatorvosi költségeket kifizetni. Előfordul, hogy az állatokat agyonütik, vagy házi készítésű fájdalomcsillapító koktélokat fecskendeznek be nekik - nyilatkozott a képviselő, és úgy vélte, hogy ebben leginkább a tenyésztők a bűnösök, akik azért ölik meg az állatokat, mert a színük vagy a nemük nem megfelelő, tehát kevésbé tudják őket hasznosítani.



"Az állatok nem tárgyak, hanem érző lények, kiszolgáltatottak a kegyetlenségnek, mert nem tudják magukat megvédeni. A parlamentben feladatunknak tekintjük, hogy jobb szabályozást dolgozzunk ki az állatok védelme érdekében" - fogalmazott Wassenberg a Dutchnews hírportál csütörtöki beszámolója szerint.



Amennyiben a parlamentben megszavazott szabályozást a szenátus is elfogadja, az új törvény 2024-ben lép életbe. A jogszabály emellett élethosszig tartó háziállat-tartási tilalmat és öt évig terjedő börtönbüntetést vezet be azon személyek és tenyésztők számára, akiket súlyos állatkínzásért ítélnek el.