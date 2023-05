Románia

Megtalálták a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium időkapszuláját

Fotó: MTI/Kátai Edit

Megtalálták és szerdán kibontották a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 1870-ben elrejtett időkapszuláját - közölte az erdélyi magyar média.



A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum régészei a székelyföldi város főtérén, a kollégiumnak a Tamási Áron Színházzal szomszédos sarkánál egy négy négyzetméteres, másfél méter mélységű szelvényt nyitottak meg az iskola alapkövét keresve, amit a korabeli leírások alapján meg is találtak.



Az alapkőből kiemelt, rozsdával borított fémhengert a felújítás alatt álló iskola vezetősége, a város polgármestere és a média jelenlétében nyitották ki. A múzeum restaurátora bemutatta a benne talált pénzérméket és a - többnyire szétmállott - írott dokumentumot. A Háromszék című lap beszámolója szerint a Mikó-kollégium 1859-1870 közötti időszakára utaló szöveg csak foszlányaiban olvasható a szétmállott papíron, az érmék beazonosítása szakvizsgálatot igényel.



Sztakics Éva iskolaigazgató elmondta, Csikós Júlia könyvtárőr kutatásai nyomán azonosították a helyet, ahol az iskola épületének alapkövét keresték a felújítási munkálatok során. A Székely Nemzeti Múzeum erre a feladatra felkért régészcsapata meg is találta, és a szerda délelőtti szakmai konzílium döntött arról, hogyan emeljék ki sértetlenül az időkapszulát.



"A Sztáncsuj Sándor vezette régészcsapat - Hőgyes Mihály Huba és Bajusz Mátyás - feltárta, és megmentette történelmi örökségünk egy darabját, Lázár-Prezsmer Kinga restaurátor szakszerűen követi az időkapszula és az abban talált tárgyak sorsát, az iskolának az a feladata, hogy ezt az örökséget felmutassa, és továbbadja a következő nemzedékeknek" - írta a Háromszék.



Antal Árpád polgármester - a Maszol.ro hírportál beszámolója szerint - az időkapszula meglelését és kibontását történelmi pillanatnak nevezte, amelyből 150 év után kiderül: mit akartak az utókorra hagyni a Székely Mikó Kollégium alapítói. A sepsiszentgyörgyi polgármester szerint ebből a példából tanulva az épület mai felújítói is időkapszulával üzennek majd a későbbi nemzedékeknek.