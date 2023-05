Ukrajnai háború

Az ukrán katonai szóvivő csapataik előrenyomulásáról számolt be Bahmutnál

Az ukrán csapatok az elmúlt nap során különböző irányokban 150-1700 métert nyomultak előre a Donyeck megyei Bahmut térségében, az összecsapásokban meghalt 130 orosz katona, 145 megsérült, négyet pedig foglyul ejtettek - számolt be Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán haderő szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban.



"Bahmut továbbra is a kelet-ukrajnai harci cselekmények középpontjában van. A harcok során egységeink - annak ellenére, hogy személyi állományban, lövedékekben és felszerelésben hátrányban vannak az orosz erőkkel szemben -, tovább nyomulnak előre" - fogalmazott a szóvivő. Megjegyezte viszont, hogy az oroszok még mindig igyekeznek teljesen elfoglalni Bahmutot, noha a várost szinte teljesen romba döntötték. "Az orosz erők 487-szer nyitottak tüzet ágyúkkal és rakétatüzérséggel az ukrán állásokra, 25 harci összecsapás, hat légitámadás is volt" - fűzte hozzá Cserevatij. Tájékoztatása szerint az ukrán erők a harcokban megsemmisítettek két orosz önjáró tüzérségi eszközt, egy Orlan-10 típusú drónt, és nyolc katonai raktárt.



Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva közölte, hogy a szerda este és csütörtök hajnalban több hullámban Ukrajnára kilőtt harminc robotrepülőgép közül 29-et a légvédelem megsemmisített. Egy becsapódás történt a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megye területén, a szóvivő azonban nem árulta el, hogy pontosan hol. A korábbi információkat pontosítva, közölte, hogy a déli oroszágrészben lévő Odessza megyében nem történt becsapódás, hanem a légvédelem által lelőtt rakéta roncsai zuhantak egy létesítményre, aminek következtében egy ember meghalt és kettő megsérült. Ezért ismét hangsúlyozta, hogy a légiriadó ideje alatt be kell tartani a biztonsági intézkedéseket, és óvóhelyen kell tartózkodni, hiszen az ukrán légvédelem légelhárító rakétái robbanófejének, és a megsemmisített ellenséges légi célpontoknak - drónoknak és rakétáknak - az elemei "mindenképpen a földre hullanak".



Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka közölte, hogy a 29 rakétán felül még két Sahid típusú kamikaze drónt, és két felderítő drónt is megsemmisítettek.



Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnök arról adott hírt, hogy a főváros régiójában az ukrán légvédelem által kilőtt és lezuhant orosz rakétadarabok nem okoztak sem személyi sérülést, sem komolyabb anyagi károkat.



Megyei kormányzók beszámolói szerint az elmúlt nap folyamán a leghevesebb támadások délen Zaporizzsja és Herszon megyét érték, a keleti országrészben pedig Harkiv, Donyeck és Luhanszk megyéket. A zaporizzsjai régióban szerdán egy 68 éves nő vesztette életét és három férfi sérült meg. Donyeck megyében két civil halt meg, és öten megsérültek, Herszon megyében pedig hárman vesztették életüket - köztük egy ötéves kisgyermek - és két helybeli sérüléseket szenvedett.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mintegy 510-zel hozzávetőleg 201 100 főre nőtt. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett két orosz harckocsit, és 32 tüzérségi rendszert.