Ukrajnai háború

Az ukrán légierő cáfolta, hogy az orosz erők kilőttek egy Patriot rakétarendszert

A Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétarendszert nem lehet egy csapással megsemmisíteni, még akkor sem, ha Kinzsal rakétát lőnek ki rá - jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy szerdai tévéműsorban.



A szóvivő ezzel cáfolta Igor Konasenkov altábornagynak, az orosz védelmi minisztérium szóvivőjének azt a keddi kijelentését, amely szerint egy Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétarendszert semmisített meg az orosz erők Kinzsal hiperszonikus rakétarendszerének precíziós csapása Kijevben. Szavai szerint kedden az ukrán hadvezetés még nem akarta kommentálni ezt a bejelentést, mint ahogy Konasenkov korábbi "hazugságaira" sem reagáltak ukrán részről. "Ha annyi repülőgépünk lenne, amennyit állítólag az oroszok megsemmisítettek, már valószínűleg megnyertük volna ezt a háborút" - jegyezte meg Ihnat.



Kifejtette, hogy a Patriot olyan rendszer, amelynek része egy parancsnoki állás, ahonnan a harci szolgálatot teljesítő legénység figyeli a légi célpontokat és információkat kap a felelősségi körében lévő helyzetről, így a légi célpontokról is. A rendszer kézi, félautomata és automatikus üzemmódban is működhet. "A Patriot automatikus működési módja az, amely lehetővé teszi a légi célpontok lelövését emberi beavatkozás nélkül, mint ahogy az kedden is megtörtént" - tette hozzá.



Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes a Telegramon azt írta, hogy az elmúlt egy hónap alatt az orosz erők fokozták az orosz határ menti régiók, Csernyihiv, Szumi és Harkiv megyék elleni légi és tüzérségi támadásokat. "Az elmúlt héten, azaz május 8-16. között az orosz csapatok 162-szer lőtték ezeket a területeket, a legtöbbször, 110 alkalommal Szumi megyét" - írta. Szavai szerint az orosz hadsereg az ország polgári lakosságának ágyúzása mellett tüzérségi és légicsapásokkal igyekszik folyamatosan feszültségben tartani az ukrán csapatokat a határ menti területeken, és megakadályozni azok más irányú bevetését.



Szerhij Nyikiforov, az ukrán elnök sajtótitkára megerősítette az Ukrajinszka Pravda hírportálnak, hogy Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek május 13-i telefonbeszélgetésükkor azt mondta, hogy Ukrajnába szeretne látogatni egy több afrikai országból álló küldöttség tagjaként. "Ukrajna elnöke üdvözölte ezt a békekezdeményezést. Volodimir Zelenszkij kész a magas rangú vendégeket fogadni Ukrajnában, meghallgatni javaslataikat, megvitatni velük az ukrán békeképletet, és megkérni őket, hogy csatlakozzanak annak megvalósításához" - mondta a sajtótitkár.

Ramaphosa egy keddi sajtótájékoztatóján közölte: telefonon beszélt Zelenszkijjel, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Állítása szerint mindketten beleegyeztek abba, hogy tárgyaljanak egy lehetséges béketervről afrikai vezetőkkel. Azt mondta, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború lázárására irányuló dél-afrikai béketervet támogatják Szenegál, Uganda és Egyiptom vezetői is, a kezdeményezésről pedig tájékoztatták az ENSZ-főtitkárt, az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát.