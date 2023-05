Oktatás

Visszatérhetnek a malawi iskolákba a raszta hajviselet miatt korábban kitiltott diákok

Visszatérhetnek a malawi állami iskolákba a raszta hajfonatokat viselő diákok a legfelsőbb bíróság ítéletének köszönhetően. A rasztafári közösséghez tartozó diákok szülei azért fordultak bírósághoz, hogy gyermekeik tanulhassanak, és kárpótolják őket a kimaradt időszakért - számolt be róla szerdán a The Guardian.



A délkelet-afrikai országban a becslések szerint mintegy 1200 rasztafári gyerek folytathatja az állami iskolákban a tanulmányait júniustól. A raszta hajat viselő tanulók több mint egy évtizede nem vehettek részt az állami oktatásban.



A malawi legfelsőbb bíróság márciusban semmisítette meg a rájuk vonatkozó tiltást. Azóta mintegy hétezer iskolát értesítettek levélben arról, hogy a raszta hajú gyerekek kitiltása az osztálytermekből alkotmányellenes volt. A legfelsőbb bíróság bírája, Zione Ntaba utasította a malawi oktatási minisztériumot, tájékoztassák az iskolákat arról, hogy június 30-tól kötelező felvenniük a rasztafári gyerekeket is.



Malawiban az általános iskolai oktatás ingyenes, de a beiratkozáshoz korábban minden gyereknek le kellett vágatni a haját.



Az 1930-as években kezdődött rasztafári mozgalom egyesek számára vallás, mások számára életforma. Malawiban mintegy 15 ezren tartoznak a vallás követőihez, és további ezrek követik magát az életmódot. A közösség tagjai a Ószövetségre hivatkozva nem vágatják le a hajukat, mert számukra a haj szent szimbólum.



A rasztafári közösségek tagjai közül sokan követelnek kártérítést a kormánytól a gyerekeik iskolákból való kitiltása miatt. A kormány korábban a higiéniai követelményekre hivatkozva tette kötelezővé a hajvágást az iskolások számára.



A rasztafári közösségek azt is követelik, hogy a kormány szakképzési programokkal és kölcsönökkel segítse az oktatásból kimaradt fiatalokat.