Ukrajnai háború

Miniszterhelyettes: az ukrán erők felszabadítottak húsz négyzetkilométert Bahmutnál

Az ukrán fegyveres erők visszavettek mintegy 20 négyzetkilométert az orosz csapatoktól a Donyeck megyei Bahmut peremvidékén, az orosz támadók magában a városban nyomulnak előre, és hivatásos ejtőernyős alakulatokat vontak be a harcokba - közölte Hanna Maljar, az ukrán védelmi miniszter helyettese kedden a Telegramon.



"Az elmúlt néhány nap alatt csapataink mintegy 20 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel Bahmut külvárosának északi és déli részén, ugyanakkor magában Bahmutban az ellenség valamelyest előrenyomul, tüzérséggel teljesen elpusztítva a várost. Ezenkívül az ellenség hivatásos ejtőernyős alakulatokat vont oda. A harcok változó eredménnyel folytatódnak" - fejtette ki a miniszterhelyettes.



Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke egy sajtóinterjúban azon véleményének adott hangot, hogy nyolcvan százalékban igaz az, amit Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner zsoldoscsoport alapítója mond. "A legrosszabb az, hogy amit Prigozsin mond, az többnyire igaz. Vannak dolgok, amelyekről még azt sem lehet mondani, hogy hamisak, mivel kétféleképpen is felfoghatók, de annak, amit mond, 80 százaléka teljesen igaz"- fogalmazott. Budanov szerint Prigozsin nyíltan bírálja Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert és Valerij Geraszimovot, az orosz fegyveres erők főparancsnokát, és ezek a megnyilvánulásai nem az orosz pszichológiai hadviselés részei. A hírzserzési főnök kifejtette, hogy a Prigozsin vezette Wagner katonai vállalkozás "maximális hatékonyságot" mutatott, szemben az orosz hadsereggel, amelynek parancsnoksága emiatt érzett "irigységből" a magánhadsereget igyekszik "fizikailag eltüntetni". Budanov megjegyezte, hogy a Wagner-zsoldosok még Ramzan Kadirov csecsen vezető katonáin is túltettek hatékonyságban.



A hírszerzés vezetője azt is kijelentette az interjúban, hogy az Oroszországi Föderáció lehetőségei a komoly támadó akciókra teljesen kimerültek, de a támadók erőteljes védelmet építettek ki.



Az ukrán rendőrség sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Fehér Angyal elnevezésű ukrán rendőralegység egy autója orosz tűz alá került a bahmuti járásban lévő Csasziv Jar település környékén, ennek ellenére sikerült tíz civilt evakuálniuk Bahmutból.



Az ukrán határőrszolgálat pedig arról adott tájékoztatást, hogy egységük tagjai visszaverték az orosz csapatok két rohamát Bahmutban, és megöltek kilenc orosz katonát. A sajtóközlemény szerint az oroszok tüzérséggel támogatott kis gyalogoscsoportokkal támadtak.



Az ukrán vezérkar esti harctéri helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda hírportál azt emelte ki, hogy az orosz erők változatlanul hevesen támadnak Donyeck megyében Liman, Avgyijivka, Bahmut és Marjinka térségében. A felsorolt településeknél kedden 44 harci összecsapás zajlott le. Közben az ukrán erők öt orosz csapatbázist, három elektronikus hadviselési állomást, két lőszerraktárt és egy üzemanyag-tárolót találtak el.