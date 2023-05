Ukrajnai háború

Zelenszkij hazaérkezett Kijevbe és rögtön haditanácsot hívott össze

Volodimir Zelenszkij Olaszországot, Franciaországot, Németországot és Nagy-Britanniát érintő többnapos európai körútja után kedden visszatért az ukrán fővárosba, ahol rögvest összehívta a haditanácsot - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.



"Meghallgattam a stratégiai-műveleti csoportok vezetőinek beszámolóját a harci cselekmények állásáról a területükhöz tartozó frontvonalon. Áttekintettük az általános műveleti helyzetet és a hírszerzési adatokat" - írta az államfő a Telegramon. Az értekezleten módosították a fegyver- és lőszerellátás menetrendjét, a harci egységek és tartalékos erők közötti elosztását is. Ezenkívül Zelenszkij tájékoztatása szerint meghallgatták az újonnan létrehozott dandárok harckészültségi ellenőrzésének eredményeit.



Az ukrán légierő parancsnoksága közölte, hogy számításai szerint több mint 120 millió dollárba került Oroszországnak az Ukrajna ellen keddre virradóan végrehajtott nagyszabású légicsapás. Szerhij Najev, a Donyec-medencei fronton harcoló ukrán Egyesített Erők parancsnoka hozzátette, hogy május eleje óta ez volt a nyolcadik légitámadás, amelyet az orosz erők Kijev ellen intéztek. "Az ellenség különböző irányokból indított támadást, a drónoktól a robotrepülőgépekig minden rendelkezésére álló erőforrást felhasználva. A főváros elleni tűz sűrűsége maximális volt, de minden célpontot észleltek és megsemmisítettek" - emelte ki a parancsnok.



Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat keddi közleményében azt írta, hogy az orosz megszállás alatt lévő zaporizzsjai atomerőműben szinte naponta szigorítják az oroszok az ott dolgozó ukránok munkavégzésének és tartózkodásának szabályait. A vállalat közlése szerint jelenleg mintegy 2,5 ezer szakember dolgozik az atomerőműben.



"A műszak előtt az orosz fegyveresek gondosan ellenőrzik a dolgozókat, munkahelyükre kizárólag a felüljárón mehetnek be, tilos az erőmű területén mozogniuk, sőt az utcára sem mehetnek ki" - közölte a vállalat. Ezenkívül az Enerhoatom értesülései szerint az oroszok azt követelik, hogy a dolgozók a munkahelyükön csak egyenesen előre nézzenek, és ne beszéljenek egymással, ami abszurd módon nehezíti a munkájukat. Az ukrán vállalat szerint a megszállók így próbálják eltitkolni lőállásaikat és a nagy mennyiségű katonai felszerelést a nukleáris létesítmény területén.



Az ukrán vezérkar legfrissebb keddi összesítése szerint az orosz hadsereg Ukrajnában elszenvedett embervesztesége megközelítette a 200 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett három orosz harckocsit, 13 tüzérségi rendszert és 12 drónt.