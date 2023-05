Diplomácia

Június elején Romániába látogat III. Károly brit király

Nicolae Ciuca román miniszterelnök megerősítette kedden, hogy június másodikán Romániába látogat III. Károly, az Egyesült Királyság tíz napja megkoronázott uralkodója.



A román kormányfőt az általa vezetett Nemzeti Liberális Párt keddi tanácskozása után újságírók reagáltatták arra a sajtóértesülésre, miszerint az erdélyi ingatlanait korábban trónörökösként rendszeresen felkereső Károly hamarosan megkoronázott uralkodóként is visszatér Romániába.



Ciuca megerősítette, hogy a látogatás szerepel a bukaresti kormány agendájában, és az általa vezetett kabinet az elnöki hivatallal és más intézményekkel közösen szerepel vállal a látogatás előkészítésében. Arra a kérdésre azonban, hogy hány napot tölt Károly király Romániában, azt válaszolta: nem tudja.



A román lapok hétfőn meg nem nevezett hivatalos forrásokra hivatkozva adták hírül a brit uralkodó közelgő látogatását, amely állítólag a bukaresti, protokolláris programon kívül Károly király Brassó megyei, Szászfehéregyházán (Viscri) található birtokára is kiterjed.



Az Adevarul című lap úgy tudja, hogy III. Károly király látogatásról a koronázási ünnepségen állapodtak meg, amelyen Klaus Iohannis elnök és felesége, valamint a Román Korona Őre címet viselő Margit hercegnő is részt vett.



Károly walesi hercegként 1998 óta rendszeres vendégnek számított Romániában, Erdélyben több házat, a székelyföldi Zalánpatakon egy falusi gazdaságot is vásárolt, ezeket szinte minden évben felkereste. A brit királyi családnak erdélyi magyar gyökerei is vannak: a király szépanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.