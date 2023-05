Áldozat is van

Több mint száz embert vettek őrizetbe Indiában egy film nyomán kitört zavargások miatt

A zavargás Akolában tört ki, azt követően, hogy a The Kerala Story című filmmel kapcsolatban egy poszt jelent meg a közösségi médián. 2023.05.17 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint száz embert vettek őrizetbe a nyugat-indiai Maharastra államban, miután halálos áldozattal járó zavargások törtek ki egy vitatott filmmel kapcsolatos közösségimédia-bejegyzés miatt.



A BBC News keddi tudósítása szerint a zavargás Akolában tört ki, azt követően, hogy a The Kerala Story című filmmel kapcsolatban egy poszt jelent meg a közösségi médián. A helyi hatóságok leállították az internetszolgáltatást és kijárási tilalmat rendeltek el az erőszakos cselekmények megfékezésére.



A feltüzelt közösségek közötti utcai összecsapásnak egy halálos áldozata volt, két rendőr és számos helyi lakos pedig megsérült - írta hétfőn a The Times of India online hírportál.



A filmmel kapcsolatos Instagram-poszt megjelenése után egy rendőrőrs előtt kezdődött tiltakozás még szombaton. A rendőrség szóvivője a The Indian Express újságnak elmondta, hogy a filmmel kapcsolatban a közösségi média egyes posztjai vallási érzelmeket sérthettek, és ez válthatta ki az erőszakos fellépést.



A The Kerala Storyt a múlt hét óta játsszák Indiában. A játékfilm három, India déli részén élő nőről szól, akik csatlakoznak az Iszlám Állam terrorszervezethez. A produkció már bemutatása előtt vitákat váltott ki Indiában. Ellenzéki politikusok bírálták a filmet, amiért szerintük hamis propagandát terjeszt a muzulmánokról és Keraláról, az alkotók viszont hangsúlyozták, hogy a produkció elkészítését alapos kutatómunka előzte meg, és a történetet valós események ihlették.



A The Kerala Story ugyanakkor a kormányzópárt, az Indiai Néppárt (Bháratíja Dzsanata Párt, BJP) támogatását élvezte, Narendra Modi miniszterelnök is dicsérően nyilatkozott róla.



A Nyugat-Bengál államban nem engedélyezték a film forgalmazását, a kormánypárt által irányított Uttar Pradesben és Madhja Pradesben viszon adókedvezménnyel támogatták a produkciót.



Vasárnap egy dzsammui orvosi egyetemen is verekedés tört ki a film miatt.



Mehbúba Mufti korábbi főminiszter az indiai kormányt tette felelőssé a zavargásokért azzal vádolva, hogy "a közösségi tüzeket szító filmekkel" provokál.