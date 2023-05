Katasztrófa

Tűz ütött ki egy új-zélandi szállóban, többen meghaltak

Többen életüket vesztették Új-Zéland fővárosában, Wellingtonban egy szállóban keletkezett tűzben helyi idő szerint keddre virradóra.



Chris Hipkins miniszterelnök az AM reggeli hírműsorban közölte, hogy tudomása szerint eddig hat ember halálát erősítették meg a kigyulladt négyemeletes Loafers Lodge szállóban, de félő, hogy az áldozatok száma ennél magasabb lehet.



A rendőrség jelezte, hogy egyelőre nem tudják pontosan megmondani az elhunytak számát, de úgy vélik, hogy tíznél kevesebben lehetnek. Nick Pyatt, a wellingtoni katasztrófavédelmi hatóság vezetője közölte, hogy sikerült megtalálniuk ötvenkét embert, de többen még hiányoznak.



A The New Zealand Herald mintegy harminc eltűntről tud. "Sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy több halálos áldozattal járó incidens lesz" - közölte Pyatt, részvétét nyilvánítva az elhunytak hozzátartozóinak.



"Ez a legrosszabb rémálmunk. Ennél rosszabb nem is lehetne" - jelentette ki. Az épület egyelőre ismeretlen okból kapott lángra. A szálló kilencvenkét vendéget tud fogadni, de pontosan nem ismert, hogy a szerencsétlenség idején hányan tartózkodtak benne.