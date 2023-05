Ukrajnai háború

Csehország eddig 35,8 milliárd korona értékű segélyt küldött Kijevnek

Április elején több mint 325 ezer ukrán állampolgár tartózkodott Csehországban hivatalos engedéllyel, amely az egészségügyi, a társadalombiztosítási és az oktatásügyi rendszer igénybevételére jogosít fel.

Csehország január végéig 35,8 milliárd korona (590,7 milliárd forint) értékű segélyt küldött Ukrajnának - közölte vasárnap az idnes.cz hírportál a cseh pénzügyminisztérium hivatalos kimutatására hivatkozva.



A cseh állami forrásokból küldött segélyek - humanitárius segélyek, fegyverek, gépek, közlekedési eszközök - értéke 24,6 milliárd koronát tesz ki, az összeg többi részét az önkormányzatok, szervezetek, cégek és a lakosság adták össze.



A belügyminisztérium kimutatása szerint április elején több mint 325 ezer ukrán állampolgár tartózkodott Csehországban hivatalos engedéllyel, amely az egészségügyi, a társadalombiztosítási és az oktatásügyi rendszer igénybevételére jogosít fel. A menekültek kétharmadát nők, egyharmadát gyerekek teszik ki. Mintegy 100 ezer ukrán menekült már rendes munkahelyet talált és adót fizet. A cseh iskolákat mintegy 50 ezer ukrán gyerek látogatja.



Az orosz invázió tavaly februári kezdete óta több mint félmillió ukrán állampolgár kapott speciális, egy évre szóló tartózkodási engedélyt a cseh hatóságoktól. Ezt az engedélyt idén márciusban újabb egy évre meg lehetett hosszabbítani, amit 325 ezren tettek meg.



További mintegy 200 ezer csehországi ukrán menekült egy része visszatért hazájába, vagy Nyugat-Európába távozott.



A cseh kormány többször hangsúlyozta, hogy addig folytatja a segítségnyújtást Ukrajnának, amíg arra szükség lesz. Petr Pavel államfő a közelmúltban jelentette be, hogy a csehek rövidesen két szovjet gyártmányú KUB légelhárító rakétarendszert is átadnak az ukránoknak a hozzájuk tartozó rakétákkal együtt. Prága mérlegeli a cseh gyártmányú L-159 típusú vadászgépek szállítását is Kijevnek.