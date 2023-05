Vadállatok

Bosszúból öltek oroszlánokat Kenyában

Hat oroszlánt öltek meg Kenya déli részén, komoly csapást mérve ezzel az állományra és az afrikai ország egyik fő bevételi forrását jelentő turizmusra. A Kenyai Vadvédelmi Hatóság (KWS) szombati közlése szerint a nagymacskákat azt követően pusztították el pásztorok, hogy kecskékre és kutyákra támadtak Mbirikani falu határában, közel az Amboseli Nemzeti Parkhoz. A ragadozók péntek este 12 kecskét és egy kutyát ejtettek el.



A vadőröknek sikerült elkergetniük három oroszlánt, de másik hat a jószágok őrzésére használt, elkerített területen ragadt.



A feldühödött falusiak lándzsáikkal ölték le az oroszlánokat, a hatóságok a helyzet elmérgesedése miatt nem mertek közbelépni.



A KWS szerint ez nem elszigetelt incidens volt, az elmúlt héten négy másik oroszlánt is megöltek. A hatóság képviselői megpróbáltak megállapodásra jutni a helyi közösséggel a hasonló esetek elkerülésének érdekében, arról azonban nem tudni, hogy végül milyen eredményre jutottak.



Környezetvédelmi szervezetek pénteken számoltak be arról, hogy maszáj pásztorok ölték meg a világ egyik legidősebb vadon élő oroszlánját, Loonkitót Kenyában. A kenyai természetvédelmi területek környékén lakók gyakran panaszkodnak oroszlánok és más ragadozók portyázásaira.



A 39 206 hektáros Amboseli rezervátum a kenyai vadvilág számos népszerű fajának otthona. Kenya vadállományának 2021-ben megvalósított első összeírása alapján mintegy 2500 oroszlán él az országban. Kenyában a vadon élő állatok egyre gyakrabban törnek be lakott területekre, mert a városok terjeszkedése miatt élőhelyük és mozgásterületük jelentősen zsugorodik.