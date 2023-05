Nyílt nap

Több ezer amerikai látogató kereste fel a magyar nagykövetséget Washingtonban

Több ezer látogatót fogadott Washingtonban a magyar nagykövetség az Európai Unió nagykövetségeinek hagyományos nyílt napja keretében szombaton. 2023.05.15

A hagyományos eseményt minden évben a május 9-i Európa-nap közelében szervezik meg az uniós külképviseletek közreműködésével Washingtonban abból a célból, hogy megmutassák az európai országok kultúráját.



Az előzetes összesítések szerint a magyar nagykövetséget mintegy 2,5-3 ezer ember kereste fel, jóval többen, mint az előző években. A külképviselet épületében és kertjében a magyar kultúra különböző elemeivel ismerkedhettek a látogatók, így a többi között népzenével, néptánccal, magyar kutyafajtákkal, magyar ételekkel és italokkal, valamint a gyerekek népszerű magyar rajzfilmeket tudtak nézni, emellett a magyar gazdaságról is szerezhettek ismereteket.



"Az Európai Unióról és európai egységről is szól ez a nap, ugyanakkor kiváló lehetőség a nemzeti kultúra, a nemzeti örökség, történelem és hagyományok bemutatására is" - fogalmazott Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete. Hozzátette: az esemény lehetőséget ad rá, hogy Magyarországról minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek az amerikaiak, valamint alkalmas arra, hogy megmutatkozzon a különböző nyelvű európai népek kultúrájának az egysége. Magyarország nem hisz abban, hogy létezik olyan: "európai nép". Ami létezik, az az európai kultúra - jegyezte meg.



A diplomata a közmédiának adott nyilatkozatában megemlítette, hogy a magyar innováció eredményeivel is ismerkedni lehet, de bemutatták a Magyarországon működő német autógyárak modelljeit is azzal az üzenettel az amerikai közönség felé, hogy Magyarország nemcsak a történelemről és hagyományokról szól, hanem nagyon dinamikus gazdaságról, fejlődésről, befektetési lehetőségekről is.



A politikai vitákról Takács Szabolcs azt mondta: ugyanazok a nézetkülönbségek a tengerentúlon is fennállnak az egyes uniós országok között, mint Európában. Kiemelte, hogy Magyarország külképviselete az Egyesült Államokban is ugyanazt az álláspontot hangoztatja például az ukrajnai háborúról, mint Európában. Az alapelvet tekintve ugyanazt mondja, mint a többi uniós tagállam, vagyis hogy a katonai agressziót nem lehet tolerálni, de ez nem jelenti azt, hogy a végtelenségig támogatni kell egy olyan háború továbbvitelét, amely csak pusztítást hoz emberéletben, lehetőségekben és gazdasági prosperitásban - mutatott rá a diplomata.



Ezek a viták jelen vannak az Egyesült Államokban is, az Egyesült Államok kormánya más állásponton van ebben az ügyben, mint a magyar kormány, de "nekünk az a dolgunk, hogy a magyar álláspontot minél erősebb érvekkel, minél szélesebb körben, minden lehetséges eszközzel érvényre tudjuk juttatni" - hangsúlyozta Magyarország washingtoni nagykövete.