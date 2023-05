Ünnep

Rekordértékben vásárolnak ajándékot az Egyesült Államokban idén anyák napja alkalmából

Rekordösszegben költenek ajándékokra az amerikaiak idén anyák napja alkalmából - derül ki az amerikai kereskedelmi szövetség felméréséből.



Az Egyesült Államokban május második vasárnapja hagyományosan anyák napja. Az ünnepre az előzetes felmérések szerint 35,7 milliárd dollárt (mintegy 12 500 milliárd forint) terveztek költeni az amerikaiak, ami 4 milliárd dollárral haladja meg az egy évvel korábbi értéket.



Az amerikai Országos Kiskereskedelmi Szövetség (National Retail Federation) összegzése szerint az idei költés a legmagasabb a felmérés készítésének elmúlt húsz évében. Az anyák napja generálta kiskereskedelmi forgalom 2018-ban még csupán 23,1 milliárd dollár (8090 milliárd forint) volt.



A többség, a megkérdezettek csaknem háromnegyede (74 százaléka) 2023-ban is virággal és üdvözlőkártyával akarta köszönteni édesanyját, míg a második legnépszerűbb ajándék a meghívás étterembe vagy egyéb programra, amit 60 százalék tervezett.



Értékét tekintve az ékszer vezeti az amerikaiak anyák napi ajándékozási listáját, amire összesen 7 milliárd dollárt (2450 milliárd forintot) szándékoztak fordítani.



Az ajándékozók egyénenként átlagosan 274 dollárt (96 ezer forintot) szánnak az alkalomra. Életkort tekintve legaktívabb korosztály a 35-44 év közöttieké.



Egy másik kutatás, az Empower ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikaiak harmada (33 százaléka) az infláció és magas árak miatt idén kisebb ajándékot tud csak megengedni magának anyák napja, valamint a júniusi apák napja alkalmából is.