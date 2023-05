Háború

Lengyel minisztérium: ismeretlen légi eszköz repült be a lengyel légtérbe Fehéroroszországból

Egy ismeretlen légi eszköz, feltehetőleg egy megfigyelő léggömb repült be a lengyel légtérbe Fehéroroszországból - közölte szombaton a lengyel nemzetvédelmi tárca hivatalos Twitter-oldalán.



Az eszközt a lengyel fegyveres erők légi műveleti központja (COP) észlelte a radarernyőkön. A radarok képernyőiről egy idő után eltűnt, mégpedig akkor, amikor a tárgy a közép-lengyelországi Rypin község térségébe ért - derül ki a bejegyzésből.



A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka az önkéntes területvédelmi erők (WOT) ügyeletes erőit vezényelte oda az eszköz felkutatására - közölte a nemzetvédelmi tárca.



Witold Sura, a WOT szóvivője a sajtóval közölte: a fegyveres erők műveleti parancsnokságának (DORSZ) alárendelt területvédelmi csoport szombat hajnal óta kutató tevékenységet folytat Rypin környékén.



Ewa Zlotnicka, a DORSZ szóvivője később újságíróknak kifejtette: az eszközt már akkor észlelték, amikor még a fehérorosz légtérben volt. Miután átjutott a lengyel légtérbe, elindították az ilyen esetekben kötelező eljárásokat, amelyek keretében két MiG-29 vadászgép, majd egy F-16-os is felszállt.



A szárazföldi kutatást folytató WOT-csapat mellett egy kereső- és mentőhelikoptert (SAR), valamint egy drónt is bevetettek. A térségbe külön rendőri egységet vezényeltek - mondta el Zlotnicka.



A lengyel kormány biztonsági központja (RCB) figyelmeztető sms-üzeneteket küldött szét három közép-, illetve nyugat-lengyelországi vajdaság lakosainak, és ebben óva intette őket attól, hogy megközelítsék a léggömböt, ha megtalálnák a földön, ehelyett értesítsék a rendőrséget.

Poland detects suspected observation balloon 'from Belarus' in its airspace https://t.co/UoCJ0Baarb — Sky News (@SkyNews) May 13, 2023