Megszületett az első 'háromszülős' baba az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban először született olyan csecsemő, aki három ember DNS-ét tartalmazza, az in vitro megtermékenyítés (IVF) úttörő formájának - amelyet néha "kémcsőbébiként" is emlegetnek - alkalmazása nyomán. A hírt megerősítette a brit termékenységi felügyelet - jelentette a The Guardian című napilap.



A lap orvosi titoktartási okokból nem közölhetett pontosabb adatokat, például azt, hogy mikor született a gyermek és milyen jelenlegi egészségi állapotban van.



A mitokondriális donációs kezelés (MDT) néven ismert eljárás során egy női donor petesejtjeiből származó szöveteket egyesítenek, hogy olyan örökletes betegségektől mentes IVF-embriókat hozzanak létre, amelyek egy hagyományos terhesség során potenciálisan átöröklődnének a gyermekre.



Ezeket az embriókat a biológiai szülők spermájával és petesejtjeivel kombinálják, és az így létrejövő baba három ember - a szülők és a női donor - DNS-jegyeit tartalmazza. A biológiai szülők a baba DNS-ének több mint 99,8%-át adják, amely olyan kulcsfontosságú tulajdonságokat szabályoz, mint a személyiség, valamint a szem- és hajszín. Körülbelül 37 gén közvetlenül a donorhoz köthető.



"Az MDT a súlyos, öröklött mitokondriális betegségben szenvedő családoknak kínálja fel az egészséges gyermek lehetőségét" - mondta Peter Thompson, a brit termékenységi felügyelet, a Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) munkatársa a The Guardiannek. "Az MDT még korai szakaszban van, és a HFEA továbbra is vizsgálja a klinikai és tudományos fejleményeket".



A HFEA a The Guardian jelentésében hozzátette, hogy eddig "kevesebb mint öt" baba született az eljárás segítségével. Az első ismert MDT-szülés 2016-ban történt az Egyesült Államokban.