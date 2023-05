Csoda! Két csecsemőt találtak élve a vízen úszva napokkal az árvíz után Kongóban

Két csecsemőt mentettek ki a Kivu-tónál úszva napokkal azután, hogy a múlt héten hirtelen áradások és földcsuszamlások pusztítottak a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti Dél-Kivu tartományában, Kalehe régióban, legalább 411 ember halálát okozva - jelentette az RT TV.



A csecsemőket hétfőn külön-külön mentették ki Bushushu és Nyamukubi településeken, amelyeket a hatóságok szerint a legsúlyosabban érintettek az áradások. Az áradások május 4-én és 5-én szakadó esőzésekkel kezdődtek.



Az utóhatásokról készült videókon jól látszanak az áradások által okozott szörnyű károk, többek között az elmosott utak, amelyek így megnehezítik a segélyek eljuttatását az érintett területekre. Az ENSZ jelentése szerint több mint 5500 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván, és becslések szerint 3000 otthon és hat iskola semmisült meg, vagy sodorta el a víz.



A hét elején a helyiek azt mondták a médiának, hogy az elhunytak közül sokakat tömegsírokba temettek, "mint a disznókat", ami arra késztette a kormányt, hogy koporsókat küldjön az érintett területekre. A tisztviselők szerint a halálos áldozatok száma várhatóan növekedni fog, mivel folytatódnak az áldozatok mentésére és a holttestek kiemelésére irányuló erőfeszítések.



A Világélelmezési Program csütörtökön közölte, hogy 50 ezer embernek sürgősen élelmiszersegélyre van szüksége.

