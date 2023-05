Olajszivárgás történt Amazóniában

Olajszennyezés történt az Amazonas-medence Ecuadorhoz tartozó területén egy vezeték szivárgása miatt - az APA-ra és az AFP.



A Petroecuador állami olajtársaság tájékoztatása szerint a nagy mennyiségű kőolaj egy szabotázsakció következtében szivárgott ki egy folyóba.



A vállalat hangsúlyozta, hogy a léket szándékosan alakították ki egy folyam mentén, bár további részleteket erről nem közölt.



A vízbe ömlött kőolaj mennyiségéről ugyan a Petroecuador nem tett említést, arról azonban biztosított mindenkit, hogy a helyzetet kézben tartja. Az amerikai székhelyű Amazon Frontlines civilszervezet, amely a régió őslakos népeinek jogaiért küzd, a Twitteren közzétett egy felvételt a lékről, amelyen keresztül nagy erővel ömlik az olaj a Sucumbios tartományban található Conejo folyóba környezeti károkat okozva.



A szervezet szerint a szennyezés kiterjedését igazán csak légi felvételek tudják visszaadni. "Ilyen esetek sajnos túl gyakran fordulnak elő az ecuadori Amazonas-vidéken" - közölte az Amazon Frontlines. A csoport kiemelte: az ilyen esetektől az élővilág és a régió őslakosai is szenvednek.

BREAKING: Today, May 10th 2023, the rupture of the main pipeline pumping oil from #Ecuador's Amazon to the Pacific coast - most of which will then be exported to the USA, California, for refinement - has caused a MAJOR spill into Conejo & San Miguel Rivers. pic.twitter.com/i6wfJqH91J