Ukrajnai háború

Az amerikai ENSZ-nagykövet a fekete-tengeri gabonaszállítások fenntartását sürgeti

Az Egyesült Államok az ukrajnai gabonaexportra vonatkozó ENSZ-program meghosszabbítását sürgeti, és felszólítja Oroszországot, hogy továbbra is vegyen részt benne - közölte az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete csütörtökön.



Linda Thomas-Greenfield egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: miután Oroszország nehezíti a szállításokat, számos hajó vesztegel a tengeren, és ez azt jelenti, hogy Oroszország fegyverként használja az élelmiszert.



Az amerikai diplomata cáfolta Oroszországnak azt az állítását, hogy élelmiszer- és műtrágyaexportját szankciók sújtanák. Linda Thomas-Greenfield azt mondta: Oroszország a háború előtti mennyiséggel megegyező mennyiségű, illetve esetenként azt meghaladó gabonát és műtrágyát szállít a világ különböző országaiba.



A török közvetítéssel tavaly nyáron megkötött egyezmény jelentőségéről szólva az ENSZ-diplomata aláhúzta, hogy segített a leginkább szükséget szenvedőknek, valamint a gabona világpiacának stabilizálásában is. Hangsúlyozta, hogy a szállítások tavaly augusztusi újraindulása több mint 30 millió tonna gabona exportját tette lehetővé Ukrajnából, és hozzájárult az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) segélyezési tevékenységéhez Afganisztánban, Szomáliában és Jemenben, ezáltal számtalan élet megmentéséhez.



A nagykövet egyben köszönetet mondott az ENSZ főtitkárának és Törökországnak a kezdeményezésért, és hozzátette, hogy a világnak továbbra is szüksége van az akcióra.



Jim O'Brien, az amerikai külügyminisztérium szankciós kérdésekért felelős osztályának vezetője a tájékoztatón elmondta: részben az ENSZ-program keretében Ukrajna az elmúlt csaknem 12 hónapban 56 millió tonna gabonát tudott külföldre szállítani, ami csaknem megegyezik az orosz támadást megelőző, átlagosan havi hatmillió tonna ukrán exporttal. Hozzátette: ennek egy része az ENSZ fekete-tengeri kezdeményezése keretében valósult meg, a fennmaradó pedig közvetlen export volt az Európai Unión keresztül.



A Fekete-tengeri Gabona Kezdeményezés akadozásáról szólva az amerikai tisztségviselő elmondta, hogy a program végrehajtásáért felelős koordinációs bizottság tavaly augusztusban és szeptemberben még naponta mintegy 10 hajót vett nyilvántartásba a kijelölt kikötőkben, ez mostanra átlagosan 3-ra csökkent. Jim O'Brien az orosz hatóságokat hibáztatta, amiért nehezítik az új hajók regisztrációját. Hozzátette, hogy jelenleg 26 hajó vár hatósági vizsgálatra török vizeken, összesen 1,1 millió tonnányi gabonaszállítmánnyal.

A Fekete-tengeri Gabona Kezdeményezést tavaly július 22-én írták alá Isztambulban. Ez lehetővé tette az ukrajnai gabona és műtrágya exportját három olyan kijelölt ukrán kikötőből, amelyek orosz tengeri blokád alatt álltak. Ezzel egy időben nyilatkozatot is aláírtak, amely egyebek között garantálta Oroszország számára, hogy folytathatja a gabona- és műtrágyaszállításokat, és azok mentesülnek a büntetőintézkedések alól.



Az ENSZ-kezdeményezés hatályát március 18-án újabb 60 nappal meghosszabbították, vagyis a jövő hét közepén lejár.