Bűnügy

Tagadta bűnösségét a közokirathamisítással vádolt dél-koreai kriptokirály és társa

Tagadta bűnösségét csütörtökön a montenegrói bíróság előtt a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítója, a kriptokirályként is ismert Do Kvon, valamint társa, a cég pénzügyeiért felelős Hon Csang Dzsun - közölte a montenegrói közszolgálati televízió.



Mindkét férfi 400 ezer eurós (több mint 148 millió forint) óvadékot ajánlott fel annak érdekében, hogy szabadlábon védekezhessen, a bíróság azonban még nem döntött, hogy jóváhagyja-e a kérést.



Do Kvont és Hon Csang Dzsunt március 23-án a podgoricai repülőtéren fogták el, amikor egy Dubajba tartó magánrepülőre akartak felszállni. Mindkét férfi hamis okmányokkal akart utazni.



Marko Kovac montenegrói igazságügyi miniszter korábban bejelentette, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok is kérte Do Kvon kiadását, ám azóta sem közölte, hogy Podgorica kinek adja ki végül az Interpol vörös listáján is szereplő férfit, akit Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és Szingapúrban is köröznek pénzügyi és adócsalás gyanújával.



Arra viszont rámutatott a tárcavezető, hogy a kiadatási folyamatnál figyelembe veszik az elfogott állampolgárságát, a bűncselekmények súlyát, az elkövetés helyét, valamint azt is, hogy ki kérte előbb a kiadatást. Mivel Do Kvont Montenegróban közokirathamisítással vádolják, ezért csak azt követően adható ki más országnak, hogy ügyében ítélet született, és letöltötte büntetését. Közokirathamisításért a montenegrói törvények szerint három hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.



Do Kvon blokklánccége tavaly omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek.



A "kriptokirály" tavaly októberben még ártatlanságát hangoztatta, és az ellene megfogalmazott vádakat politikailag motiváltnak nevezte. Emellett korábban több Twitter-üzenetében hangsúlyozta, hogy "egyáltalán nincs szökésben", azonban tartózkodási helyét "biztonsági okokra" hivatkozva nem volt hajlandó elárulni.