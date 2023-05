Robbanás egy németországi magasházban, több tűzoltó és rendőr is megsérült

Robbanás történt csütörtökön a németországi Ratingenben egy magasház egyik lakásában, több tűzoltó és rendőr megsebesült, a feltételezett robbantót elfogták, a lakásban egy holttestet találtak.



Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi városban történt esetről Herbert Reul tartományi belügyminiszter elmondta, hogy a társasház lakóközössége délelőtt értesítette a rendőrséget, hogy az egyik lakó postaládája megtelt, ami arra utalhat, hogy magatehetetlen ember van a lakásban.



A rendőrség a tűzoltóság segítségét kérte, hogy bejussanak a lakásba, ahol a társasházi adatok szerint egy nő él a fiával. Ő nyitotta ki az ajtót, és egy egyelőre ismeretlen szerkezettel robbanást idézett elő.



Tíz tűzoltó és két rendőr megsebesült, többen súlyosan.



A robbantás után riasztottak egy terrorelhárító egységet, amely megrohamozta a lakást és elfogta a feltételezett elkövetőt - a rendőrségi adatok szerint egy 57 éves férfit -, akit súlyos sebesülésekkel szállították kórházba.



A lakásban egy holttestre bukkantak, Herbert Reul szerint egy hosszabb ideje halott nő maradványaira.



A tartományi belügyminiszter azt is elmondta, hogy a közösségi portálokon regisztrált megnyilvánulásai alapján a feltételezett robbantó a koronavírus-tagadók közé tartozhat.

