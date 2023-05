Állati

Több mint harminc medve él Marosvásárhely környékén

Több mint harminc medvét tartanak nyilván a vadásztársaságok Marosvásárhely metropoliszövezetében, Nagyszebenben csütörtökön már második napja láttak nagyvadat.



Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta, hogy egyeztetett a vadásztársaságokkal az állatkert környékén feltűnő nagyvadakról. Marosvásárhelyen február óta okozott riadalmat a Somostetőn két bocsával rendszeresen feltűnő anyamedve, melyet egyik kicsinyével egy hónapja sikerült befogni és áttelepíteni. Azóta egy negyedik állat is rendszeresen feltűnik sötétedés után a zöldövezet futópályáinak környékén.



A vadásztársaságok közölték: Marosvásárhely metropoliszövezetében 30-40 medvét tartanak nyilván, Mezőbánd, Nyárádszereda és Ákosfalva erdeiben is vannak nagyvadak. "Mi, Marosvásárhelyen, hiába fogjuk be a medvéket, ha a községek nem teszik ugyanezt, újak és újak jönnek majd helyettük" - jelentette ki erre reagálva Soós Zoltán.



Az RMDSZ-es polgármester szerint a medvekérdést a román kormánynak kell megoldani, ellenőrzés alatt kell tartani az állományt.



Az Agerpres hírügynökség szerint szerdán a Bákó megyei Gorzafalva (Oituz) faluban gombászó férfira támadt egy medve, a 69 éves áldozat kisebb sérüléseket szenvedett, az állat csak ráijesztett, majd távozott.



A napokban több erdélyi városban is láttak barnamedvét, a Marosvásárhelyi Rádió szerint a héten a Hargita megyei Maroshévízen a hatóságok naponta adtak ki medve jelenlétére figyelmeztető riasztást.



Csütörtökön a nagyszebeni polgármesteri hivatal közölte, hogy az elmúlt éjszaka folyamán egy medve kószált a város két lakónegyedében, majd a repülőtér környékén, már második napja. A hatóságok, a vadásztársaság vezetője és egy állatorvos is kiszállt a helyszínre, de délutánig nem tudták befogni a nagyvadat.



Az elmúlt pénteken Nagyvárad közelében is feltűnt egy barnamedve, az Ebihoreanul szerint a védett állatot a város melletti Hegyközpályi közelében lévő erdőben látták, egy 3-4 éves hím egyedről van szó. A partiumi város körzetében még nem volt példa hasonlóra.



Tánczos Barna romániai környezetvédelmi miniszter áprilisban ismertette a romániai medveállomány felmérésének eredményeit: az országban 7536 és 8093 között lehet a vadon élő barnamedvék száma, a medvék számára megfelelő élőhely alapján számolva 100 négyzetkilométeren átlagosan 11 medve él. Egyes térségekben a medvepopuláció sűrűsége jóval nagyobb. Ezért szigorítják a megelőző intézkedéseket, idén például 426 védett állat kilövésére adnának engedélyt, ami háromszorosa a tavalyi kvótának.