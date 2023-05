Katasztrófa

Beomlott egy gyalogoshíd Finnországban, sok a sérült

A rendőrség közlése szerint huszonnégy ember, többségében gyerek szorult kórházi ellátásra Finnországban azt követően, hogy beszakadt egy ideiglenes gyalogoshíd a főváros szomszédságában lévő Espoo városban. Több sérült állapota súlyos.



A baleset idején 45-en tartózkodtak a Tapiola kerületben építkezés miatt létesített alkalmi hídon, amelynek a járófelülete egy szakaszon rétegelt lemezzel volt kiegészítve. A hídon kellett rendszeresen átmenniük például a fővárosi Kalasataman általános iskola diákjainak - írta a Helsinki Times című helyi lap online kiadása a tűzoltóságra hivatkozva. Az áldozatok több méter magasról estek a mélybe.



A sérültek ellátását a Helsinki Egyetemi Kórház (HUS) koordinálja, egyben létrehozott egy információs központot, ahol a hozzátartozók érdeklődhetnek a sérültek állapotáról. Az illetőket négy különböző kórházba szállították.



A kórház legfrissebb tájékoztatása szerint a fiatalok 2008-ban születtek, és egy tanáruk is balesetet szenvedett. Többnyire boka-, comb-, csukló- és egyéb végtagtörésekről számoltak be, de emellett sok a fej- és gerincsérülés. A sérültek egy része már a csütörtökön elhagyhatja a kórházat, senki nincs életveszélyben.



A Helsingin Sanomat című napilap internetes oldalán arról ír, hogy a környéken lakók szerint a híd kezdettől fogva veszélyesnek tűnt, belengett, amikor egyszerre sokan haladtak át rajta.



Az építkezés vezetője, Jarno Tuuri elmondta, hogy a két éve létesített híd állapotát hetente ellenőrizték, és semmilyen jel nem utalt arra, hogy műszakilag kifogásolható állapotban lett volna, várható összeomlására semmi nem mutatott, bejelentést ezzel kapcsolatban nem kaptak. Legutóbb pénteken vizsgálták át.



A tragédia helyszínére azonnal több tűzoltóautót riasztottak, a rendőrség megkezdte az adatgyűjtést és a körülmények vizsgálatát, a baleset lehetséges okának kiderítését. A felelősség kérdésében szakértők bevonásával nyomoznak.



Mások mellett Sauli Niinistö finn elnök is együttérzését fejezte ki a történtek miatt a közösségi médiában. A település polgármestere, Jukka Mäkelä ugyancsak bocsánatot kért a sérültektől, és közölte, hogy utasítást adtak a hasonló létesítmények ellenőrzésére. A történtek máris vihart kavartak a országban, és sokan a nyilvános helyek biztonságának növelését, valamint a biztonsági előírások, a karbantartási követelmények szigorúbb betartatását követelik.