Ukrajnai háború

Zelenszkij: több idő kell az ukrán ellentámadás megindításához

Ukrajnának több időre van szüksége ahhoz, hogy ellentámadást indítson Oroszország ellen, mivel a hadseregnek továbbra is szüksége van a beígért nyugati segítségre - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC News-nak adott interjújában, amelyet csütörtökön szemlézett az Ukrajinszka Pravda hírportál



"Azzal, amink van, képesek vagyunk előrenyomulni és sikeresek lehetünk, de sok embert elveszítünk. Szerintem ez elfogadhatatlan, ezért várnunk kell. Egy kicsit több időre van szükségünk" - fogalmazott az államfő



Zelenszkij felkészülteknek nevezte a NATO-országok által kiképzett harci dandárokat, de azt mondta, hogy a hadseregnek még szüksége van "néhány dologra", beleértve páncélozott járműveket is, amelyek "tételesen érkeznek" az országba.



Az elmúlt hetekben több ukrán politikai vezető - köztük Dmitro Kuleba külügyminiszter - igyekezett csillapítani az ellentámadással kapcsolatos várakozásokat - emlékeztetett a hírportál.



Zelenszkij az interjúban azonban meggyőződését fejezte ki, hogy az ukrán hadsereg képes lesz előrelépni, egyben figyelmeztetett egy "befagyott konfliktus" kockázatára, amelyre Oroszország számít. "Kijev számára minden olyan harci fejlemény, amely csalódást okozna a Nyugatnak, kevesebb katonai támogatást eredményezne a nyugati országok részéről, és fokozná a nyomásgyakorlást az Oroszországgal való tárgyalások újrakezdésére" - jegyezte meg az elnök.



Zelenszkij, azt kommentálva, hogy egyes vélemények szerint a 2024-es amerikai elnökválasztás után Ukrajna elveszítheti az Egyesült Államok katonai támogatását, kijelentette, hogy Ukrajna addigra megnyerheti a háborút.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára egy tévéműsorban kijelentette: mostanra sok országban elkezdték eszkalálni a helyzetet annak érdekében, hogy Ukrajnát Oroszország feltételei alapján tárgyalóasztalhoz ültessék az "agresszorral". A tisztségviselő azonban meggyőződését fejezte ki, hogy ha Ukrajna elnöke így döntene, az csakis Ukrajna feltételei alapján történhetne meg. Cáfolta továbbá azokat a híreszteléseket, amelyek szerint az ukrán csapatoknak nincs elegendő lőszerük.



Az Ukrajinszka Pravda helyi kormányzók beszámolóiból készített összeállításában azt írta, hogy szerdán orosz támadások következtében hat civil vesztette életét, és 12 sérült meg.



A vezérkar reggeli helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában elszenvedett embervesztesége hozzávetőleg megközelítette a 197 ezret. Az ukrán erők az elmúlt napban megsemmisítettek egyebek mellett négy harckocsit és 14 tüzérségi rendszert.