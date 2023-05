Koronavírus-járvány

A horvát kormány kihirdette a koronavírus-járvány végét

A kormány döntése az után született, hogy a WHO kijelentette: a koronavírus már nem jelent globális egészségügyi válságot. 2023.05.11 16:10 MTI

A horvát kormány csütörtöki ülésén kihirdette a koronavírus-járvány végét, és egyben visszavonta a válságstáb megbízatását - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő.



A kormány döntése az után született, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kijelentette: a koronavírus már nem jelent globális egészségügyi válságot.



Plenkovic az ülés sajtónyilvános részén elmondta: fontos, hogy levonják a tanulságokat ebből a nagy egészségügyi fenyegetésből - az elmúlt 100 év legnagyobb világjárványából -, az ilyen típusú lehetséges válságok jövőbeli kezeléséhez.



Jelezte továbbá, hogy a Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, mi a teendő a Covid-19-hez kapcsolódó új körülmények között.



A horvátországi járványügyi intézkedések bevezetéséről Vili Beros egészségügyi miniszter döntött 2020. március 11-én, amikor a WHO kihirdette az új koronavírus okozta világjárványt.



Az első koronavírus-fertőzést 2020. február 25-én jegyezték fel Horvátországban. Március 27-én már több mint 500 fertőzöttet regisztráltak, az első halálesetet március 18-án történt.



Horvátországban 2020. február 25-től idén május 8-ig összesen 1 273 256 koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel, és 18 213-an haltak meg a betegség szövődményeiben.



A járvány kezdetén országos zárlatot és lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. A szigorú korlátozások március végétől május közepéig voltak érvényben, majd fokozatosan enyhítették azokat.



Az első védőoltások 2020. december végén érkeztek meg Horvátországba. Ekkor már a fertőzés második hullámának a csúcsához érkezett a járvány: naponta több mint 90 ember halt meg, és az újonnan fertőzöttek száma 4500 felett volt.



A fertőzés a koronavírus mutációitól függően hullámokban tört az országra. A járvány negyedik hullámának csúcsán, 2021. november 10-én egy nap alatt már 7315 új fertőzöttet regisztráltak az országban.



Fordulatot 2022 elején az omikron változat megjelenése hozott, amelynek lappangási ideje valamivel rövidebb ideig tartott, és a betegség lefolyása is enyhébb volt, mint a korábbi variánsok esetében.



A hivatalos adatok szerint az országban eddig 5 361 812-en kaptak védőoltást, a teljes lakosság 59,96 százaléka, a felnőtt lakosság 71,34 százaléka.