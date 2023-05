Háború

A Kreml nem beszél többé a nyugati médiával

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője nem ad több interjút a nyugati médiumoknak, mert azok minden alkalommal elferdítették a szavait - árulta el szerdán.



Az ATV boszniai szerb hírügynökségnek adott széleskörű interjúban Peszkovot arról kérdezték, hogy a nagy nyugati kiadványok, például az AP miért csak archív fotókat vagy videókat közölnek róla. Elmagyarázta, hogy azért szakadt meg a kapcsolat, mert "nem az igazat mondanák".



"Több interjút is adtunk, de mindent elferdítettek, megváltoztatták a dolgok jelentését" - magyarázta az elnöki szóvivő. "Talán néhány újságíró el akarja mondani az igazságot, de a szerkesztőik nem engedik". A Kreml tehát egyetértett abban, hogy a nyugati médiával való további kapcsolatfelvétel értelmetlen.



"Döntést hoztam: amíg nem látom, hogy a nyugati média legalább némi érdeklődést mutat az igazság iránt, addig nem fogunk kommunikálni velük" - mondta Peszkov az ATV-nek. "Ami a fényképemet illeti, egy is elég - miért lenne szükségük többre?".



Putyin szóvivője kitért arra is, hogy a Nyugat cenzúrázza az orosz médiumokat, sőt egyes újságírókat is, ezzel teljesen elárulva a sajtószabadság elvét.



"A kollektív Nyugat sokáig élvezte a média monopóliumát" - mondta Peszkov az ATV-nek, rámutatva arra, hogy az angol nyelvű média a világon a legnagyobb lábon áll, az újságoktól a televíziókon át a hírügynökségekig.



"Ezt a monopóliumot hirtelen megtörni lehetetlen" - magyarázta. "De amikor megpróbáltunk egy kicsit versenyezni velük, azonnal hisztériába estek. Azonnal letéptek minden maszkot, és megmutatták, hogy ott nincs sajtószabadság. Abban a pillanatban, amikor bármelyik sajtóorgánum "kényelmetlen" lett számukra, abban a pillanatban, amikor elkezdett a főáramlattól eltérő nézőpontokat bemutatni, betiltották őket."



Tavaly márciusban az EU betiltotta az összes orosz "állami médiumot", az RT-től és a Szputnyiktól kezdve a VGTRK közszolgálati műsorszolgáltatóig, és rábírta a YouTube-ot, hogy ezt a tilalmat globálisan érvényesítse. Kanada betiltotta az RT-t, Németország és Franciaország pedig befagyasztotta az RT fiókjait országaiban, és a helyi csatornákat bezárásra kényszerítette.



"Újságírókat szankcionálnak. Ez 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt" - mondta Peskov az ATV-nek. "Ott nincs szólásszabadság. Ha nem úgy gondolkodsz, mint ők, akkor szankciókat kapsz".