Petr Pavel: Csehország légelhárító rendszereket ad Ukrajnának

2023.05.10 19:18 MTI

Csehország már eddig is egyebek között mintegy száz harckocsit és nagyjából ugyanennyi más harcjárművet szállított Ukrajnának.

Csehország két KUB légelhárító rendszert szállít Ukrajnának a rendszerhez tartozó rakétákkal együtt - jelentette be Petr Pavel cseh államfő a közszolgálati Radiozurnál hírrádiónak adott nyilatkozatában.



"Eljött az ideje azon elgondolkodni, hogy Csehország ne ajándékozzon-e L-159 típusú, cseh gyártmányú harcigépeket is Ukrajnának" - jegyezte meg.



Emlékeztetett: Csehország már eddig is egyebek között mintegy száz harckocsit és nagyjából ugyanennyi más harcjárművet szállított Ukrajnának.



Ukrajnának - fejtette ki a cseh elnök - a háború döntő szakaszára történő felkészülése jegyében légierőre is szüksége van. Szerinte a nyugati országok eddig visszafogottak voltak a harci gépek átadásában, és az sem mellékes, hogy a szükséges személyzet felkészítése nagyon időigényes, mert a gépek különféle titkos rendszerekkel is fel vannak szerelve. "A szövetség országai nem szeretnék, ha ezek a rendszerek orosz kézbe kerülnének" - szögezte le. Hozzátette: a tárgyalások a repülőgépek szállításáról folytatódnak, esetleg szóba jön a titkos rendszerek kiszerelése, és "az ukránok talán kaphatnak néhány F-16-os vadászgépet".



A cseh államfő szerint Ukrajna számára most az a legfontosabb, hogy megfelelő számú harckocsit, harcjárművet és megfelelő mennyiségű lőszert szerezzen be. "Csehország mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben segítsen az ukránoknak" - hangsúlyozta.



A KUB légelhárító rendszerek szovjet gyártmányúak, amelyeket az ukránok tudnak kezelni - tette hozzá Petr Pavel.