Románia

Csendőrökkel dulakodtak és képviselőket fenyegettek a román parlamentnél a nacionalista AUR szimpatizánsai

2023.05.10 12:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csendőrökkel dulakodtak, és több érkező képviselőt megpróbáltak megfélemlíteni a román képviselőház bejáratánál szerdán a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szimpatizánsai, akiket George Simion pártelnök hívott tüntetni a parlament elé "Románia gyermekeinek" védelmében.



Az épület előtti járműforgalmat megbénító mintegy háromszáz tüntető a csendőrkordonnal dulakodva megpróbált behatolni a parlament épületébe. Több érkező képviselő - köztük Ludovic Orban volt miniszterelnök és Csoma Botond, az RMDSZ frakcióvezetője - azt állította, hogy a tüntetők leköpdösték, sértegették, illetve fenyegették őket.



A Digi24.ro hírportál beszámolója szerint szerda reggel az AUR parlamenti képviselői is a tüntetők között voltak. George Simion pártelnök a kerítésre kapaszkodva kiabálta, hogy joguk van tiltakozni, amikor "igazságtalan törvényeket próbálnak elfogadni", de a csendőrök eltávolították a kerítésről.



"Szerencséjük, hogy (a tüntetők) otthon hagyták a késeiket" - mondta Darius Pop, az AUR Máramaros megyei képviselője a Digi24 szerint.



A csendőrség előállított több tüntetőt, akik Ludovic Orbant leköpték, és zászlórúddal bántalmazták.



Az AUR ifjúsági szervezetének vezetőjét a kormányőrség nem engedte be az épületbe, miután a biztonsági átvilágítás során négy, pisztolygolyónak látszó fémtárgyat találtak nála. Az AUR szerint a hölgy egy lőgyakorlat után "emlékbe" vette magához a négy "veszélytelen, kilőtt töltényt".



Az AUR a parlament ülésén is botrányt keltett: a párt képviselői a szószék elé állva próbálták megakadályozni, hogy a plenáris ülésen napirendre tűzzék az általuk kifogásolt gyermekvédelmi jogszabály tervezetét. Az AUR szerint ugyanis a családügyi minisztérium nem megakadályozni próbálja, hogy a nincstelen családok gyermekei állami gondozásba kerüljenek, hanem éppenséggel ki akarja szakítani őket a családjukból, és - a nyugati gyermekvédelmi hatóságok intézkedéseire hivatkozva - azzal riogatja híveit, hogy a "szegényektől el fogják venni a gyermekeket, és eladják őket".



A bukaresti kormány januárban fogadta el és terjesztette a parlament elé a nehéz anyagi helyzetben lévő családok támogatását és a korai iskolaelhagyás, a "család és a gyermek elválasztása" megelőzését célzó, egy "országos gyermekfigyelő rendszer" létrehozásáról rendelkező törvény tervezetét. A tervezet általános vitáját az AUR tiltakozása ellenére a képviselőház lezárta, és a törvényt végszavazásra terjesztette.



A többi parlamenti párt tiltakozott a megfélemlítési kísérletek ellen, és elítélte az általuk szélsőségesnek minősített AUR által alkalmazott erőszakos megnyilvánulásokat.



Az AUR szombaton Bukarestben Románia "kiárusítása", idegen érdekek szolgálatába állítása ellen, "az ország javainak és a gyermekek" védelmében rendezett felvonulást, melyen a rendfenntartók szerint a párt mintegy tízezer híve vett részt.