Bűnügy

A nyilvánosság segítségét kéri kihűlt esetek megoldásában az Interpol

Példátlan módon a nyilvánossághoz fordult segítségért szerdán 22 lezáratlan és megoldatlan eset feltárásában az Interpol nemzetközi rendőrségi szervezet.



Az Interpol 22 olyan nő azonosításában kér segítséget, akiknek holttestét több évtized alatt találták meg Németországban, Belgiumban és Hollandiában. A legrégebbi eset egy olyan nőé, akinek a testét 1976-ban találták meg egy hollandiai autópálya mellett, a legfrissebb kihűlt eset pedig egy 2019-ben egy belgiumi parkban talált nőé. Az Interpol rámutat, hogy tagállamainak rendőrségei a legtöbb esetben azért nem tudták azonosítani az áldozatokat, mert nem az adott országból származnak.



"Elképzelhető, hogy ezeket a testeket éppen a bűnügyi vizsgálat megnehezítése céljából helyezték el ott, ahol később megtalálták őket" - írja közleményében az Interpol.



A szervezet a honlapján és a közösségi médiában is közzéteszi az esetekkel kapcsolatos olyan adatokat, melyekhez eddig csak a saját munkatársai férhettek hozzá a halottak azonosítására szolgáló, úgynevezett "fekete jegyzékben". Az áldozatokról számítógépes rekonstrukcióval készített fantomképet tesznek közzé, nyilvánosságra hozzák a holttest megtalálásának helyszínét és időpontját, megmutatják, mit viselt és milyen személyes tárgyak voltak nála.



"Ezekben a kihűlt esetekben minden lehetséges nyomozati utat végigjártunk már. A vizsgálatok holtpontra jutottak, és abban bízunk, hogy a nyilvánosság segíthet előmozdítani őket" - mondta el az AFP francia hírügynökségnek Francois-Xavier Laurent, az Interpol DNS-központjának vezetője, aki azt is elmondta, hogy a 22 eset között nincs összefüggés, pusztán annyi a közös bennük, hogy mindegyiknek nemzetközi vetülete van.



Az illetékes nem zárta ki, hogy az Azonosíts! elnevezésű kampányba a későbbiekben további megoldatlan esetek is bekerülnek.