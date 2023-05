Életét vesztette a francia AFP hírügynökség egyik újságírója Bahmut mellett

Életét vesztette az AFP francia hírügynökség egyik újságírója, Arman Soldin az orosz erők által ostromolt ukrajnai Bahmut térségében kedden.



A hírügynökség a Soldint kísérő kollégái beszámolóira hivatkozva közölte, hogy a 32 éves fotóriporterrel egy Grad sorozatvetőből kilőtt rakéta végzett Csasziv Jar határában. Kísérőinek nem esett bántódásuk.



Az AFP szerint a francia újságírók csoportja ukrán katonákkal volt a támadás idején.



Soldin Ukrajnában 2022 szeptembere óta a videófelvételek koordinátoraként dolgozott.



A francia hírügynökség a Twitteren részvétét nyilvánította Soldin hozzátartozóinak.

"His death is a terrible reminder of the risks and dangers faced by journalists every day covering the conflict in Ukraine."



-- @AFP chairman Fabrice Fries, on the death of Arman Soldin



