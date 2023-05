Ukrajnai háború

Ukrán miniszterelnök: készül az ellentámadás, de csak akkor indul, ha eljött az ideje

Ukrajna folyamatosan készül az orosz offenzívával szembeni ellentámadásra, amely azonban csak akkor kezdődik, ha megérett rá az idő - mondta a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kedden az ukrán kormányfő.



Denisz Smihal, aki III. Károly király koronázása alkalmából látogatott Londonba, és nagy-britanniai kiképzésben részesülő ukrán katonai alakulatokat is meglátogatott egy angliai támaszponton, az interjúban úgy fogalmazott: Ukrajna nagy gondot fordít az ellentámadás előkészítésére, mivel nagyon fontos, hogy "sikert tudjon felmutatni".



Arra utalva, hogy kedden Moszkvában a náci Németország feletti győzelem évfordulóját ünnepelték, Smihal kijelentette: Ukrajna számára a legfontosabb győzelem napja az lesz, amikor győzelmet arat "e rettenetes, totális orosz agresszió felett".



Arra a kérdésre, hogy a nagy-britanniai kiképzésben részesülő ukrán katonák részt vesznek-e majd az ukrán fegyveres erők ellentámadásában, Denisz Smihal kitérően úgy válaszolt, hogy a brit kiképzési programba bevont "jövőbeni katonák, fiúk és lányok egyaránt" minden olyan különleges tudás és gyakorlati tapasztalat birtokában lesznek, amelyre a hadszíntéren szükség van.



Nagy-Britannia tavaly széleskörű kiképzési programot kezdett több tízezer ukrán katona számára. A legutóbbi hivatalos adatok szerint 2022 második felében tízezer ukrán katona részesült harckészségfejlesztő képzésben brit támaszpontokon, és az idei brit kiképzési programban további húszezer ukrán katona vesz részt.



A brit védelmi minisztérium emellett külön képzési programokat indított azoknak a harceszközöknek a működtetésére, amelyeket Nagy-Britannia adományozott Ukrajnának.



A Downing Street az év elején bejelentette, hogy Ukrajna 14 Challenger 2 típusú brit harckocsit és "hozzávetőleg harminc" AS90 önjáró löveget kap a brit kormánytól. Nem sokkal később megérkeztek Nagy-Britanniába azok az ukrán katonák, akik a brit fegyveres erők szakértőitől ezeknek az eszközöknek az üzemeltetésére kapnak kiképzést.



Nagy-Britannia - a nyugati szövetségesek közül elsőként - megkezdte ukrán pilóták NATO-szabványoknak megfelelő kiképzését is, de a brit kormány rendre hangsúlyozza, hogy nem készül harci repülőgépek ukrajnai szállítására, a pilóták kiképzése arra irányul, hogy Ukrajna a NATO által meghonosított harcászati módszerekkel védhesse meg légterét "a jövőben".



Az ukrán miniszterelnök a keddi Sky News-interjúban - arra a kérdésre, hogy miért húzódik ilyen sokáig az ukrán ellentámadás elindítása - úgy válaszolt: Ukrajna nagyon gondos előkészületeket folytat, mivel nagyon fontos műveletről van szó, "és tudjuk, hogy sikert kell felmutatnunk e művelet során társadalmunknak, partnereinknek, az egész világnak és ellenségünknek is".

Denisz Smihal szerint az ellentámadás "abban a pillanatban megkezdődik", amikor Ukrajna erre "abszolút készen áll", és amikor a katonai és politikai vezetés meghozza az erről szóló döntést.



A kormányfő megerősítette azt a hivatalos kijevi álláspontot, hogy Ukrajnának nem volt köze a Kreml ellen megkísérelt múlt heti dróntámadáshoz, amelyet hivatalos moszkvai körökben Vlagyimir Putyin orosz elnök megölésére irányuló kísérletnek minősítettek.



Smihal kijelentette: Kijev szerint elsősorban provokáció történhetett, de az ukrán kormánynak nincsenek adatai az incidensről, mivel nem ukrán műveletről volt szó.