Harcok

Családjával együtt bombázták le Szíria egyik legismertebb drogkereskedőjét

Meghalt Szíria egyik legismertebb drogkereskedője, felesége és hat gyereke légicsapásban hétfőn kora reggel - tudósított a brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja és az állami Sham FM rádióállomás.



Marai al-Ramthant és családját a szíriai-jordániai határ közelében fekvő Suab nevű faluban érte a légicsapás. A másik támadást a déli Dara kormányzóságban hajtották végre, ahol egy kábítószergyártó üzemet semmisítettek meg.



Az akcióra néhány nappal azt követően került sor, hogy Jordánia közölte, Szíria területén készül fegyveres beavatkozásra. A két idézett forrás szerint a csapást a jordániai hadsereg hajtotta végre, ritkának számító lépés célja az lehetett, hogy megakadályozzák az országba, majd onnan az öbölmenti államokba irányuló kábítószer-kereskedelmet.



A jordániai állami média is tudósított a légicsapásról, de csak szíriai forrásokat idéztek.



Idén márciusban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, majd az Európai Unió is szankciókat vezetett be szíriaiak, köztük Bassár el-Aszad elnök családtagjai ellen, akiket kábítószer előállításával, és -kereskedelmével hoztak összefüggésbe.



A címlapfotó illusztráció.