Háború

Erőteljes ukrán dróntámadás érte a Krímet a hétvégén - hatóságok

Több mint tíz ukrán drónt indítottak támadásra az oroszországi Krím ellen szombat este - állította Mihail Razvozajev szevasztopoli kormányzó. A támadást a tisztviselő szerint visszaverték, és az UAV-ok nem okoztak kárt.



Razvozhaev vasárnap közzétett Telegram-üzenetében arról számolt be, hogy egy drón lezuhant egy erdőben, két másikat pedig elfogott a légvédelem.



"A városban egyetlen objektum sem sérült meg. Minden szolgálat továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet" - tette hozzá.



Szombaton helyi tisztségviselők arról számoltak be, hogy az ukrán erők a nap folyamán legalább két ballisztikus rakétát indítottak a Krím felé. Mindkettőt a légvédelem leszedte.



A Krím többször is ukrán drón- és rakétacsapások célpontja volt, és a jelentések szerint az utóbbi hetekben egyre gyakoribbá váltak a rajtaütések.



Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy minden korábbi területét visszafoglalja Oroszországtól, beleértve a Krímet is, amely 2014-ben a nyugati támogatású Majdan puccsot követően népszavazáson Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavazott. Négy másik volt ukrán terület - a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság, valamint a Zaporozsjei és a Herszon régió - tavaly szeptemberben hasonló népszavazásokon szavazott arra, hogy Oroszország részévé váljon.



Moszkva azt mondta, hogy nyitott a tárgyalásokra, ha Kijev elismeri "a valóságot a helyszínen". Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök azonban aláírta azt a rendeletet, amely megtiltja a tárgyalásokat a jelenlegi orosz vezetéssel.