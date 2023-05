Jog

Horvátországban magasabb bérekért sztrájkolnak a bírók

Kéthetes figyelmeztető sztrájkba kezdtek a bírók az elsőfokú bíróságokon Horvátországban, miután nem sikerült megállapodásra jutniuk az illetékes minisztériummal a béremelésekről - írta a Vecernji List című horvát napilap hétfőn.



A Horvát Bírók Egyesülete (UHS) közölte: az elsőfokú bíróságok csak sürgős esetekben hoznak döntéseket a sztrájk ideje alatt, ezért elhalasztják egyebek között a válópereket és hagyatéki tárgyalásokat, továbbá cégeket sem lehet bejegyezni a következő két hétben.



Hozzátették: az elsőfokú bírák hetven százaléka vesz részt a sztrájkban, a másodfokú bíróságokon összeülnek ugyan a bírói tanácsok, de nem hoznak ítéletet. A részleges munkabeszüntetést az ügyészek is támogatják, akik szintén elégedetlenek a bérükkel.



Horvátországban a bírók átlagkeresete nettó 1522 euró.



Az UHS a bérreform három lépésben történő megvalósítását sürgeti. Első lépésként azonnali, nettó 600 eurós fizetésemelést kérnek. A második lépésben fizetési fokozatok bevezetését, azaz a szolgálati idő előrehaladtával magasabb bérezést követelnek. Harmadik lépésben a bírósági tisztviselők illetményének emelését is kérik.



Az igazságügyi minisztérium a bírák alapilletményének nyolcszázalékos, a bírósági tisztviselőkének pedig 26-28 százalékos emelését jelentette be.