Felborult egy kiránduló diákokat szállító hajó, sokan meghaltak

Tizennyolcan meghaltak egy hajószerencsétlenségben a dél-indiai Malappuram körzetben - közölte vasárnap a The Times of India című indiai napilap internetes felületén.



A halálos áldozatok többsége gyerek, akik az iskolai vakáció idején indultak hajókirándulásra. A hatóságok szerint az felborult hajó fedélzeten több mint 30-an voltak.



Kerala állam halászati és kikötőfejlesztési minisztere szerint eddig tizenkét holttestet tudtak azonosítani, s mint mondta, félő, hogy a halottak száma emelkedhet: a hajótörzs az iszapban elakadt, amit kiemelnek és felnyitják, hogy a bennrekedt emberekhez hozzáférhessenek.



Narendra Modi indiai miniszterelnök a Twitteren fejezte ki részvétét a történtek miatt.

#WATCH | Kerala: So far 18 people are dead after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district of Kerala. Rescue operations are underway. https://t.co/bj89L2szyW pic.twitter.com/wnksxB3WGf