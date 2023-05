Energiaválság

Az IEA globális vészfigyelmeztetést adott ki a gáz miatt

A globális földgázellátás a bizonytalanságok széles skálája közepette idén is szűkös marad - figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA).



Egyelőre enyhült a globális gázpiacokra nehezedő nyomás, mivel az enyhe tél miatt Európában és az Egyesült Államokban csökkent a tárolókból való kivonás szükségessége - írta az IEA legfrissebb gázpiaci jelentésében.



Az év első negyedévében az orosz vezetékes gáz helyettesítésére szolgáló cseppfolyósított földgáz (LNG) spot árai a 2021 nyarán tapasztalt szintek alá estek, bár még mindig jóval a történelmi átlagok felett vannak.



A jelenlegi helyzet azonban "nem nyújt garanciát a jövőbeli volatilitás ellen", és továbbra is intézkedéseket kell hozni a kockázatok - például a kedvezőtlen időjárási tényezők, az LNG alacsonyabb rendelkezésre állása és az EU-ba irányuló orosz vezetékes gázszállítások esetleges további csökkenése - mérséklésére - figyelmeztetett az IEA.



A Moszkvával szembeni nyugati szankciók tavaly jelentős gázellátási sokkot okoztak az európai és a globális gázpiacon, ami miatt az év folyamán 80%-kal csökkentek az orosz vezetékes gázszállítások az EU-ba.



A blokk azóta növelte a cseppfolyósított földgáz vásárlását az Egyesült Államokból, amely az előrejelzések szerint idén a világ vezető cseppfolyósított földgáz exportőrévé válik.



Oroszország továbbra is szállít földgázt az EU-ba az ukrán gáztranzithálózaton és az Ukrajnát megkerülő TurkStream gázvezetéken keresztül, amely orosz gázt szállít Dél-Európába.



Magyarország, az orosz gáz fő importőre az EU-ban, a múlt hónapban közölte, hogy Moszkvától biztosítékot kapott arra, hogy a TurkStream gázvezetéken keresztül a gázszállítások zavartalanul folytatódnak.