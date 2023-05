Nyolc emberéletet követelt a texasi plázában történt tömeggyilkosság - videó

Egy férfi tüzet nyitott egy bevásárlóközpontban a texasi Allenben szombat délután, nyolc embert megölt, hetet pedig megsebesített - jelentették a hatóságok. A lövöldözőt a rendfenntartó erők lelőtték.



A támadás az Allen Premium Outlets bevásárlóközpontban történt, Dallas északi külvárosában. A rendőrség közölte, hogy egy rendőr éppen egy másik ügy miatt járt a helyszínen, amikor lövéseket hallott. "A rendőr megtámadta a gyanúsítottat, és semlegesítette a fenyegetést" - áll az Allen rendőrkapitányság közleményében.



Jonathan Boyd, Allen tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy kilenc áldozatot kórházba szállítottak, de ketten belehaltak sérüléseikbe. Hozzátette, hogy hárman "kritikus állapotban vannak, négy állapota pedig stabil".

BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.



Details below:



- Multiple victims, which include children.



- The Shooter has been confirmed to be dead.



- The Allen Police Department, has put out the following statement: "Law... pic.twitter.com/JQbYlsuisp