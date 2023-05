Tragédia

Több ló is elpusztult a Kentucky Derby előtt, a favorit nem indul

Az elmúlt napokban öt ló is elpusztult a lóversenypályához közeli istállókban, köztük olyan is, amely a versenyre nevezettek között volt. 2023.05.07 08:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rajt napján törölték a mezőnyből a legismertebb amerikai lóverseny, a Kentucky Derby toronymagas favoritját. Az elmúlt napokban több ló is elpusztult a versenypálya istállóiban.



A legnagyobb presztízsű, 3 millió dollár díjjal járó egy és negyed mérföldes futamba nevezett Fortét az állatorvos egy sérülés miatt nem engedte rajthoz állni.



Forte a tavalyi lóversenyen megnyerte a kétévesek futamát, és idén már öt versenyből álló nyerőszériában volt. Idén a főfutamon 3:1 arányban várták győztesnek.



Vele együtt már öt lovat töröltek az eredeti rajtlistához képest a futamból sérülés, valamint nem megfelelő forma miatt.



Az egyik felvezető futamban szereplő egyik ló olyan szerencsétlenül sérült meg, hogy a versenypályán el kellett altatni.



Az elmúlt napokban öt ló is elpusztult a lóversenypályához közeli istállókban, köztük olyan is, amely a versenyre nevezettek között volt. Egy trénert a vizsgálat idejére felfüggesztettek.



A Kentucky Derby kiemelt társadalmi esemény és látványosság. Idén a záró versenynapra mintegy 150 ezer nézőt vártak. Az idei a 149. derbi a Kentucky állambeli Louisville-ben a Churchill Downs versenypályán.

