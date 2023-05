Twitter-üzenetben köszöntötte a brit uralkodót Novák Katalin

Twitter-üzenetben köszöntötte trónra lépése alkalmából III. Károly királyt Novák Katalin köztársasági elnök.



"Magyarország nevében Isten áldását kérem III. Károly királyra és Kamilla királynére ezen az Önök családja és nemzete számára emlékezetes napon. Bízom abban, hogy a brit-magyar kapcsolatok az Önök uralkodása alatt tovább erősödnek. Isten éltesse a királyt! Uralkodjon sokáig!" - írta Twitter-üzenetében Novák Katalin.

On behalf of 🇭🇺, I wish God to bless King Charles III and Queen Camilla on this memorable day for your family and nations. I am confident that British-Hungarian relations will continue to strengthen under your reign. God save the king! Long may you reign.🇬🇧

📸:AFP/Jonathan Brady pic.twitter.com/DjoJUpANW2