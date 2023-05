Először köszöntötte népét uralkodóként a Buckingham-palota teraszáról III. Károly király, akit szombaton koronáztak meg a londoni Westminster-apátságban.



Károly és hitvese, Kamilla - akit szintén megkoronáztak - a kétórás ceremónia után, hatalmas katonai díszkísérettel érkezett vissza a palotához az angol-brit monarchia ősi koronázó templomából.



A királyi házaspárt az udvar hintóállományának egyik legrégibb és leghíresebb példánya, a rendkívül díszes kivitelezésű, 1762-ben épült, aranyozott festésű, 9 méter hosszú Gold State Coach vitte vissza az apátságból a Buckingham-palotába.



A palota előtti térre a rendőrség nem sokkal később beengedte az uralkodó üdvözlésére összegyűlt, 350 ezer fősre becsült tömeget, amely teljesen megtöltötte a palota és az Admiralitás között húzódó Mall sugárutat.



Ezután lépett ki a teraszra - rövid időn belül kétszer is - III. Károly és Kamilla királynő, mindketten koronával a fejükön.



Károly a kétezer gyémánttal ékesített birodalmi állami koronát (Imperial State Crown) viselte, Kamillán Mária királynő koronája volt. Ez a korona 1911-ben készült V. György király felesége, Mária számára.



A brit monarchikus szokásjog alapján a férfi uralkodók hitvesét a királynői cím, saját korona és a felség megszólítás illeti meg.



Ez volt III. Károly király első ceremoniális megjelenése uralkodóként a Buckingham-palota teraszán, amelyre a királyi család tagjai rendszerint történelmi jelentőségű események alkalmából lépnek ki.

👑 It's #Coronation day - King Charles and Queen Camilla are set to be crowned at Westminster Abbey.



⏰Here are your timings for the day:

9am: Congregation to be seated inside Westminster Abbey

9:30am: Heads of state, Royals and politicians arrive

10:20am: The King's Procession... pic.twitter.com/qOFLuw4Dl0