Erőszak

A szerbiai lövöldözések miatt a montenegrói rendőrség növelte a készültségét

Növelte a készültséget a montenegrói rendőrség azt követően, hogy Szerbiában három nap alatt két tömegmészárlás is történt - közölte Filip Adzic montenegrói belügyminiszter pénteken.



A belügyminiszter azt is bejelentette, hogy szigorúbb szabályozást rendelt el a fegyverviselési és -tartási engedélyek kiadására. A rendőrök pedig ellenőrzik mindazokat, akik rendelkeznek ilyen engedéllyel. Az idegenforgalmi szezon kezdete előtt, de az idény alatt is szigorúbbak lesznek az ellenőrzések, és magasabb lesz a készültség - hangsúlyozta.



Dritan Abazovic montenegrói miniszterelnök közleményben tudatta, hogy kormánya nemzeti gyásznapot rendelt el május 7-re, vasárnapra a szerbiai áldozatok tiszteletére.



Szerdán egy belgrádi általános iskolában egy hetedikes diák lelőtte nyolc társát és az iskolaőrt, illetve megsebesített további hat tanulót és egy tanárt. Csütörtökön pedig egy 20 éves férfi gépkarabéllyal nyolc embert lelőtt, és további tizennégyet megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén.