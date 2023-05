Terror

Szerb elnök: terrorcselekmény történt Szerbiában

Terrorcselekménynek nevezte a szerb elnök azt, hogy egy 20 éves férfi gépkarabéllyal nyolc embert lelőtt, és további tizennégyet megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén csütörtök késő este.



Aleksandar Vucic rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szigorítják a fegyvertartási és fegyverviselési törvényt, felülvizsgálják az eddig kiadott engedélyeket, szigorúbb pszichológiai vizsgálatra lesz szükség az engedélyek kiváltásához, két évig tartó moratóriumot vezetnek be az engedélyek kiadására, továbbá szigorúbb büntetéseket vezetnek be a törvénytelenül tartott fegyverek tulajdonosaira.



A szerb elnök az intézkedésekkel azt szeretné elérni, hogy a legális és az illegális fegyverek száma is jelentősen csökkenjen az országban.



A szerdai iskolai lövöldözéssel összefüggésben - amikor egy 13 éves fiú kilenc embert lelőtt és további hetet megsebesített -, a szerb elnök bejelentette, hogy 1200 embert vesznek fel a rendőrség kötelékébe, hogy a szerbiai iskolákban állandóan legyen egy rendőr, aki felügyeli a rendet.



A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban, és azokat eddig egyetlen esetben sem fiatalkorú követte el.



A szerb kormány csütörtöki ülésén elfogadta a köztársasági elnök előző napi javaslatait, amelyek a fegyvertartási és -viselési törvény módosítására, az eddigi engedélyek felülvizsgálatára, a lőterek ellenőrzésére, valamint a büntethetőség alsó korhatárának 14-ről 12 évre történő csökkentésére vonatkoznak.



Mivel az iskolai lövöldözés elkövetője még nem töltötte be a 14. életévét, büntetőjogilag nem vonható felelősségre. A mladenovaci ámokfutás elkövetője pedig októberben tölti be 21. életévét, így a szerbiai büntető törvénykönyv értelmében életfogytig tartó börtönbüntetésre nem ítélhető, a legszigorúbb kiszabható ítélet 20 év letöltendő szabadságvesztés.